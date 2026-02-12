Hindustan Hindi News
Feb 12, 2026 06:54 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
एक बीमार व्यक्ति दिल्ली स्थित अपने घर पर अपनी बेटी और नाती-पोतों से मिलने और उनके साथ होली मनाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह अब भी इस बात से अनजान है कि उसकी पत्नी और बेटी अब कभी वापस नहीं लौटेंगी। गाजीपुर टोल प्लाजा के पास हुए सड़क हादसे में दोनों की मौत हो गई।

‘हम होली की तैयारी कर रहे थे, अब अंतिम संस्कार करना पड़ेगा’; सड़क हादसे में परिवार ने मां-बेटी को खो दिया

एक बीमार व्यक्ति दिल्ली स्थित अपने घर पर अपनी बेटी और नाती-पोतों से मिलने और उनके साथ होली मनाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह अब भी इस बात से अनजान है कि उसकी पत्नी और बेटी अब कभी वापस नहीं लौटेंगी। गाजीपुर टोल प्लाजा के पास हुए सड़क हादसे में दोनों की मौत हो गई।

गुरुवार तड़के देहरादून से लौटते समय गाजीपुर टोल प्लाजा के पास एक सड़क दुर्घटना में 55 साल की नीलम और उनकी बेटी दीपांजलि की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया है। पुलिस ने बताया कि इस घटना में दीपांजलि के बेटों को गंभीर चोटें आईं और उनमें से एक की मस्तिष्क की सर्जरी हुई है।

एक दिन पहले नीलम का 28 साल का बेटा दीपांशु शादी के बाद अपनी पहली होली मनाने के लिए उत्साहित था। वह अपनी मां के साथ अपनी बहन और भतीजों को होली से पहले घर लाने के लिए देहरादून गया था। वे लोग रात करीब 10 बजे दिल्ली से निकले और लगभग 1:30 बजे देहरादून पहुंचे।

देहरादून में कुछ देर रुकने के बाद वे गुरुवार को सुबह करीब 2 बजे अपनी बहन दीपांजलि और अपने दो भतीजों विवान (5) और वाशु (3) के साथ वापस दिल्ली के लिए रवाना हुए। सुबह करीब 6:30 बजे गाजीपुर टोल प्लाजा के पास उनकी एसयूवी एक कंटेनर ट्रक से टकरा गई। बताया जाता है कि ड्राइवर दीपांशु को गाड़ी चलाते समय नींद आ गई थी। इस हादसे में नीलम और दीपांजलि की मौके पर ही मौत हो गई।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने दीपांजलि और नीलम को बेहोश पाया। उनमें से एक गाड़ी के बाहर पड़ी थी, जबकि दूसरी आगे की यात्री सीट पर फंसी हुई थी। दोनों को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया।

पीटीआई से बात करते हुए नीलम के भाई सुरेंद्र कुमार मित्तल ने कहा कि दीपांशु की शादी के बाद यह पहली होली थी। वह बहुत उत्साहित था और अपनी बहन और भतीजों के साथ यह उत्सव मनाना चाहता था। वह अपनी बहन और भतीजों से बेहद प्यार करता था।

उन्होंने कहा कि दीपांशु उन्हें देहरादून से कार से लाने का फैसला किया और कल रात रवाना हुए। हमने सोचा था कि हम सब मिलकर होली मनाएंगे। लेकिन इसके बजाय हमारे सामने एक दुखद घटना घटी। हम बच्चों के लिए पानी की बंदूकें और रंग खरीदने की तैयारी कर रहे थे। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार करने पड़ेंगे।

चावल का कारोबार करने वाले दीपांशु के पैर में चोट आई है। बेहोश होने से पहले उन्होंने कथित तौर पर अंशुल (दीपंजलि के पति) को फोन करके दुर्घटना की सूचना दी। बच्चों को अभी तक अपनी मां के निधन का पता नहीं है। बच्चों का भी इलाज चल रहा है। वाशु को सिर में गंभीर चोट लगने के बाद मस्तिष्क की सर्जरी हुई है, जबकि विवान की हालत स्थिर बताई जा रही है।

पुलिस ने बताया कि एसयूवी लगभग 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। दीपांशु कथित तौर पर गाड़ी चलाते समय कुछ देर के लिए सो गए, जिसके कारण वाहन सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गया।

दीपांशु की हालत पर चिंता जताते हुए उनके चचेरे भाई ने कहा कि वह इस हादसे से बहुत दुखी हैं और खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस का फोन आते ही परिवार तुरंत अस्पताल पहुंचा।

नीलम के पति और दीपांजलि के पिता राजेंद्र हाई ब्लडप्रेशर और डायबिटीज से पीड़ित हैं। उन्हें अभी सिर्फ इतना बताया गया है कि एक हादसा हुआ है। सुरेंद्र ने कहा कि हमने अभी तक उन्हें इस त्रासदी की पूरी जानकारी नहीं दी है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और घटनाक्रम की सही जानकारी जुटाने के लिए आगे की जांच जारी है।

