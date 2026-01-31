होली पर कैसे जाएं घर? दिल्ली से यूपी-बिहार की ट्रेनें फुल; हवाई किराया 40% बढ़ा

संक्षेप: होली पर दिल्ली से यूपी, बिहार और झारखंड जाने वाली ट्रेनों में 1 से 3 मार्च के बीच सीटें फुल हो चुकी हैं, वहीं विमान कंपनियों ने भी किराए में 40 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी कर दी है।

होली पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड जाने वालों के लिए ट्रेन में अभी से सीटें खत्म हो चुकी हैं। अधिकांश गाड़ियों में 1 से 3 मार्च के बीच केवल प्रतीक्षा सूची में टिकट मिल रही है जबकि कुछ गाड़ियों में यह टिकट मिलना भी बंद हो चुके हैं।

उधर विमान, कंपनियों ने भी इस दौरान किराए में 30 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी है। आने वाले दिनों में विमान किराए में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

यूपी-बिहार जाने वाली ट्रेनों में जगह नहीं प्रत्येक वर्ष होली के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग अपने पैतृक घर जाते हैं। इसके लिए अधिकांश गाड़ियों में दो माह पहले ही टिकट बुक हो जाती हैं। ऐसे में दिल्ली से पटना, दरभंगा, रांची, प्रयागराज, वाराणसी आदि जगहों के लिए जाने वाली सभी गाड़ियों में 1 से 3 मार्च तक सभी सीटें फुल हो चुकी हैं। कुछ गाड़ियों में तो इन तीन दिनों के दौरान प्रतीक्षा सूची में भी टिकट उपलब्ध नहीं है। इनमें नॉर्थ-ईस्ट एक्सप्रेस, महानंदा एक्सप्रेस, सीमांचल एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, रांची गरीबरथ एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, शिव गंगा एक्सप्रेस आदि गाड़ियां शामिल हैं।