हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह अवमानना के दोषी करार, HC की कड़ी फटकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। अब 4 मई को सजा सुनाई जाएगी। हालांकि उन्हें गलती सुधारने का मौका दिया गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया है। अदालत ने हॉकी इंडिया की निर्वाचित उपाध्यक्ष सईद असीमा अली द्वारा दायर अवमानना से संबंधित याचिका पर फैसला सुनाया है। अब 4 मई को सजा पर सुनवाई होगी। हालांकि सिंह को अपनी गलती सुधारने का मौका भी दिया गया है।
अवमानना का दोषी करार
जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह को अदालत के आदेश की अवहेलना करने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया। अदालत ने कहा कि वह चार मई को सजा के मुद्दे पर सुनवाई करेंगे लेकिन इसके साथ ही उन्होंने भोलानाथ सिंह को उचित समझे जाने वाले उपाय करके अवमानना को सुधारने की स्वतंत्रता दी है।
उपाध्यक्ष सईद असीमा अली की याचिका पर फैसला
पीठ ने हॉकी इंडिया की निर्वाचित उपाध्यक्ष सईद असीमा अली द्वारा दायर अवमानना से संबंधित याचिका पर फैसला सुनाया है। उन्होंने अपनी इस याचिका पर हॉकी इंडिया के अधिकारियों द्वारा 17 जनवरी, 2025 को पारित आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था।
पीठ ने कहा कि उसके निर्देशों के अनुसार, हॉकी इंडिया के अधिकारियों को याचिकाकर्ता को वे जरूरी लिंक उपलब्ध कराने थे जिससे कि वह कार्यकारी बोर्ड की सभी बैठकों में भाग ले सकें, लेकिन चार जुलाई, 2025 और 27 जुलाई, 2025 को आयोजित बैठकों के लिए ऐसा नहीं किया गया।
अवमानना को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया
इसमें पाया गया कि कथित तौर पर बाद की किसी भी घटना से अधिकारियों को याचिकाकर्ता को लिंक प्रदान करने के अपने दायित्व से छूट नहीं मिलती, जबकि उन्होंने निर्देश में संशोधन की मांग भी नहीं की थी। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अवमानना को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। पीठ ने माना कि हॉकी इंडिया व सिंह ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान जिस तरह से व्यवहार किया, वह अदालत की अवमानना का स्पष्ट मामला है।
आदेशों का पालन न करना प्रशासनिक पाप से कम नहीं
पीठ ने कहा कि सरकार के अधीन काम करने वाले व सरकार से धनराशि प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय खेल महासंघ का अदालत के आदेशों का पालन न करना प्रशासनिक पाप से कम नहीं है। पीठ ने कहा कि हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह को 17 जनवरी 2025 के आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने/पालन न करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी पाती है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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