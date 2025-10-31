Hindustan Hindi News
दिल्ली के सीलमपुर में हिस्ट्रीशीटर बदमाश को रात में गोलियों से भून डाला, 7 मामलों में था शामिल
दिल्ली के सीलमपुर में हिस्ट्रीशीटर बदमाश को रात में गोलियों से भून डाला, 7 मामलों में था शामिल

दिल्ली के सीलमपुर में हिस्ट्रीशीटर बदमाश को रात में गोलियों से भून डाला, 7 मामलों में था शामिल

संक्षेप: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार रात अज्ञात हमलावरों ने 22 साल के हिस्ट्रीशीटर बदमाश की बीच सड़क पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, मृतक के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे।

Fri, 31 Oct 2025 10:41 AM हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। राजन शर्मा
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार रात अज्ञात हमलावरों ने 22 साल के हिस्ट्रीशीटर बदमाश की बीच सड़क पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, मृतक के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे।

पुलिस ने बताया कि गुरुवार रात करीब 10:40 बजे सीलमपुर में फायरिंग की घटना की खबर मिली थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्हें जामा मस्जिद सीलमपुर के पास एक युवक गोली लगने से घायल पड़ा मिला। पुलिस द्वारा उसे पास के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान मिस्बाह (22) के रूप में हुई है, जो जाफराबाद की नंबर 7 में रहता था।

पुलिस ने बताया कि फोरेंसिक टीमें क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा कर रही हैं। सीलमपुर थाने में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं।

शुरुआती जांच में पता चला कि मृतक हत्या, हत्या की कोशिश, डकैती और आर्म्स एक्ट से जुड़े सात क्रिमिनल मामलों में शामिल था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है। इस हत्याकांड के पीछे का मकसद पता लगाने और इसमें शामिल संदिग्धों का पता लगाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं।

दिल्ली पुलिस ने दो घंटे में हत्या का मामला सुलाझाया

वहीं, दिल्ली के साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने अपने एक और ऑपरेशन में गुरुवार को 23 साल के कैब ड्राइवर नितेश खत्री की हत्या का मामला क्राइम की रिपोर्ट होने के सिर्फ दो घंटे के अंदर सुलझा लिया। किशनगढ़ थाना स्टाफ ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, दोनों 23 साल के हैं। आरोपियों की पहचान मोहित महलावत उर्फ ​​मन्नू और लकी उर्फ ​​टन्नू के रूप में हुई है। मोहित महलावत किशनगढ़ का रहने वाला है, जबकि लकी महरौली का रहने वाला है।

सोमवार सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे एक व्यक्ति ने किशनगढ़ के मछली पार्क के अंदर नितेश खत्री की लाश देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी थी। पीड़ित खून से लथपथ पड़ा था और उसके पेट और कान के पास चाकू के कई निशान थे। पुलिस ने फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पीड़ित का मोबाइल फोन अनलॉक करने के तुरंत बाद जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस और लोकल मुखबिरों की मदद से टीम संदिग्धों तक पहुंच गई।

इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर नितेश को पार्क में बुलाया

लगातार पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली, और इसके पीछे पर्सनल दुश्मनी और पीड़ित के साथ पहले हुए झगड़ों का बदला लेने की बात बताई। पुलिस ने बताया कि दोनों ने मिलकर हमले का प्लान बनाया था और नितेश को पार्क में बुलाने के लिए इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया था और फिर उसे कई बार चाकू मारा था।

(एएनआई के इनपुट के साथ)

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
