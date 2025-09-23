Hindus Are In Danger Why Aap Said This To Delhi CM Rekha Gupta हिंदू सही में खतरे में हैं; दिल्ली की CM रेखा गुप्ता से ऐसा क्यों बोली AAP, Ncr Hindi News - Hindustan
हिंदू सही में खतरे में हैं; दिल्ली की CM रेखा गुप्ता से ऐसा क्यों बोली AAP

पुलिस के अनुसार, मंगलवार सुबह लगभग छह बजकर 10 मिनट पर जहांगीरपुरी थाने में उन्हें कई लोगों के बीमार पड़ने की सूचना मिलने लगी, जिन्होंने कथित तौर पर कुट्टू के आटे से बना खाना खाया था।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 07:30 PM
उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में नवरात्रि के दौरान कथित तौर पर कुट्टू का आटा खाने से लगभग 200 लोग फूड पॉइजनिंग के कारण बीमार पड़ गए। हालांकि पुलिस ने बताया कि जहांगीरपुरी, महेंद्र पार्क, समयपुर, भलस्वा डेयरी, लाल बाग और स्वरूप नगर सहित विभिन्न इलाकों के मरीजों की हालत स्थिर है और कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया। पुलिस के अनुसार, मंगलवार सुबह लगभग छह बजकर 10 मिनट पर जहांगीरपुरी थाने में उन्हें कई लोगों के बीमार पड़ने की सूचना मिलने लगी, जिन्होंने कथित तौर पर कुट्टू के आटे से बना खाना खाया था।

इस बीच इस बीच आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि अब लग रहा है कि हिंदू सही में खतरे में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, CM साब, आज भाजपा के राज में सनातनी व्रत के फलाहार में भी गंभीर मिलावट शुरू हो गई है , आज लगता है हिंदू सही में खतरे में हैं। सैकड़ों सनातनी हिंदू मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से आज अस्पताल में दाखिल हैं, अस्पतालों में सारी दवाईयां भी उपलब्ध नहीं हैं। आपको डांडिया खेलने से फुर्सत मिल जाये तो इन अस्पतालों की सुध ज़रूर लीजिएगा। पुलिस आपकी, MCD का हेल्थ लाइसेंस डिपार्टमेंट आपका , फ़ूड सेफ्टी विभाग आपका , ऊपर से नीचे तक सब आपकी भाजपा के आधीन है।

वहीं पुलिस ने बताया, बीमार लोगों की सूचना मिलने के बाद टीम को बाबू जगजीवन राम मेमोरियल (बीजेआरएम) अस्पताल भेजा गया, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सुबह से लगभग 150 से 200 लोग आपातकालीन वार्ड में रिपोर्ट कर चुके हैं।

अधिकारियों ने कहा कि फूड पॉइजनिंग के चलते चिंता पैदा हो गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग नवरात्रि के अवसर पर उपवास कर रहे हैं। पुलिस ने आगे दहशत की स्थिति को रोकने के लिए तुरंत बीट स्टाफ और जन संबोधन प्रणाली के माध्यम से दुकानदारों, विक्रेताओं और निवासियों को इस मामले के बारे में जागरूक करना शुरू कर दिया।

पुलिस ने बताया कि स्थानीय बाजारों में बिक रहे कुट्टू के आटे की क्वालिटी की जांच सहित आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए मामले की सूचना खाद्य विभाग को दे दी गई है।अधिकारी ने कहा, हम खाद्य विभाग और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ संपर्क में है। जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

