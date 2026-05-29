चलो दिखाते हैं बकरा कैसे हलाल होता है; UP में बकरीद पर 17 साल के सूर्या को मार डाला, तनाव
गाजियाबाद में बकरीद पर एक हिंदू नाबालिग लड़के पर हमले के बाद तनाव फैल गया। सूर्या नाम के पीड़ित की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बेहद चौंकाने वाली और खौफनाक घटना सामने आई है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बकरीद पर एक नाबालिग लड़के की चाकू से गोद दिया गया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है हमलावर ने उसे यह कहते हुए घर में खींचने की कोशिश की कि चलो बकरा हलाल होते हुए दिखाता हूं। लेकिन इस दौरान हुई बहस के बाद चाकू से गोद डाला। आरोपी और पीड़ित के अलग-अलग धर्म से होने की वजह से इलाके में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है।
मामला खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत विहार का है। घटना के समय मृतक के साथ रहे दोस्तों का दावा है कि दूसरे समुदाय के कुछ लड़कों ने घटना को अंजाम दिया है। कथित तौर पर आरोपी ने चाकू से गोदने से पहले बकरा हलाल होते हुए दिखाने की बात कही थी। हमले में घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद हिंदू संगठनों के लोग थाने पहुंचे और सख्त कार्रवाई की मांग। आरोपी अभी फरार हैं।
'आओ दिखाते हैं कैसे हलाल होता है बकरा', फिर मारने लगा चाकू
खोड़ा के नवनीत विहार में रहने वाले 17 वर्षीय सूर्या चौहान 11वीं कक्षा में पढ़ता था। पास में ही रहने वाले दोस्त विक्की और आयुष के साथ सूर्या गुरुवार को घर के आसपास घूम रहा था। विक्की ने बताया कि पास में ही रहने वाले दूसरे धर्म के युवक ने फोन किया और बकरीद पर अपने यहां बुलाया था। सूर्या, विक्की व आयुष आरोपी के घर के बाहर पहुंचे। विक्की के मुताबिक आरोपी बाहर आया और बोला कि कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है। आओ तुम्हें दिखाते हैं। इस पर सूर्या ने इनकार कर दिया और वापस जाने लगा, जिसको लेकर आरोपी गाली-गलौज करने लगा। आयुष ने बताया कि गाली देने के विरोध पर आरोपी ने सूर्या के पेट पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। छह से सात बार चाकू मारे और फरार हो गया।
अस्पताल में सूर्या की मौत, आरोपी फरार
आयुष और विक्की परिजनों को सूचना दे सूर्या को पास के अस्पताल ले गए, जहां से परिजन घायल को नोएडा के फोर्टिस अस्पताल ले गए। यहां शुक्रवार दोपहर सूर्या की मौत हो गई। पुलिस ने सूर्या के भाई यश की शिकायत पर चार नामजद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल सभी मुख्य आरोपी फरार हैं। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि जानलेवा हमले की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले को हत्या में तरमीम किया जा रहा है। हमलावर भी नाबालिग बताया जा रहा है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार मामले का खुलासा किया जाएगा।
क्षेत्र में तनाव
मामला दो धर्मों से जुड़ा होने और बकरीद के दिन दूसरे धर्म के छात्र पर जिस तरह से हमला किया गया, उसको लेकर क्षेत्र में तनाव है। घटनास्थल के साथ सूर्या के घर व अस्पताल पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। हमले के बाद सूर्या के परिजनों के साथ हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने वीडियो बनाकर जारी किया है, जिसमें 12 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो में आरोप लगाया जा रहा है कि आरोपी पहले भी सूर्या से मारपीट कर चुके थे।
अक्षय अग्रवाल
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