Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newshindu refugees protest from Pakistan against Bangladesh hindu youth killings delhi lg vk Saxena updates
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या से PAK शरणार्थियों में उबाल, दिल्ली में कहां प्रदर्शन?

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या से PAK शरणार्थियों में उबाल, दिल्ली में कहां प्रदर्शन?

संक्षेप:

पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू युवकों की हत्या के बाद से भारत में उबाल है। देश के लोगों में इसे लेकर काफी गुस्सा है। इन दो हत्याओं का असर पकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों पर भी पड़ा है। हत्या के विरोध में हिंदू शरणार्थियों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया।

Dec 29, 2025 11:59 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली | आशीष सिंह
share Share
Follow Us on

पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू युवकों की हत्या के बाद से भारत में उबाल है। देश के लोगों में इसे लेकर काफी गुस्सा है। इन दो हत्याओं का असर पकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों पर भी पड़ा है। हत्या के विरोध में हिंदू शरणार्थियों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। सभी उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आवास की ओर बढ़ रहे थे,लेकिन उन्हें रोक दिया गया। विस्थापित हिंदुओं का कहना है कि इस हृदयविदारक और अमानवीय घटना से संपूर्ण समाज में रोष है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हिंदू शरणार्थियों ने कहा कि बांग्लादेश के हमारे हिंदू भी हमारे भाई-बहन हैं। आज वो उस देश में कट रहे हैं, मर रह हैं। हम सारे साथ होकर बांग्लादेश को बताना चाहते हैं,इसके बाद सबने एक स्वर में बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस बीच एक के हाथ में भारतीय तिरंगा झंडा भी देखने को मिला।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Bangladesh Protest
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।