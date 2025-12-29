बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या से PAK शरणार्थियों में उबाल, दिल्ली में कहां प्रदर्शन?

Hindi Newsएनसीआर Newshindu refugees protest from Pakistan against Bangladesh hindu youth killings delhi lg vk Saxena updates
पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू युवकों की हत्या के बाद से भारत में उबाल है। देश के लोगों में इसे लेकर काफी गुस्सा है। इन दो हत्याओं का असर पकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों पर भी पड़ा है। हत्या के विरोध में हिंदू शरणार्थियों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया।
Dec 29, 2025 11:59 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली | आशीष सिंह
पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू युवकों की हत्या के बाद से भारत में उबाल है। देश के लोगों में इसे लेकर काफी गुस्सा है। इन दो हत्याओं का असर पकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों पर भी पड़ा है। हत्या के विरोध में हिंदू शरणार्थियों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। सभी उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आवास की ओर बढ़ रहे थे,लेकिन उन्हें रोक दिया गया। विस्थापित हिंदुओं का कहना है कि इस हृदयविदारक और अमानवीय घटना से संपूर्ण समाज में रोष है।
दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हिंदू शरणार्थियों ने कहा कि बांग्लादेश के हमारे हिंदू भी हमारे भाई-बहन हैं। आज वो उस देश में कट रहे हैं, मर रह हैं। हम सारे साथ होकर बांग्लादेश को बताना चाहते हैं,इसके बाद सबने एक स्वर में बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस बीच एक के हाथ में भारतीय तिरंगा झंडा भी देखने को मिला।
