Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, पिंकी चौधरी से जुड़े जमीन विवाद में गई जान

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
Follow us on Google News
share

गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी से जुड़े एक कथित जमीन विवाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 23 वर्षीय आयुष दिल्ली के गोकुलपुरी की संजय कॉलोनी का रहने वाला था। पुलिस ने इस मामले में 3 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया है।

गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, पिंकी चौधरी से जुड़े जमीन विवाद में गई जान
मृतक आयुष फाइल फोटो

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में साहिबाबाद थाना क्षेत्र में कथित तौर पर जमीन विवाद को लेकर हिंदू रक्षा दल के एक कार्यकर्ता की शुक्रवार दोपहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी समेत चार लोगों को हिरासत में लेकर रिवॉल्वर बरामद की है। आरोपी को भी गंभीर चोट आई है, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया है।

जीटी रोड पर एमएमएक्स मॉल के सामने साहिबाबाद थाने के पास एक पुराने बैंक्वेट हॉल में प्लॉटिंग की गई थी। पुलिस के मुताबिक, पास में ही रहने वाली नोमिता शर्मा का यहां बड़ा प्लॉट है, जिसका एक हिस्सा करीब ढाई साल पहले हिंदू रक्षा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने खरीदा था। उन्होंने अपनी पत्नी पूनम के नाम बैनामा कराया था। पिंकी चौधरी के प्लॉट की देखरेख के लिए दिल्ली के गोकुलपुरी की संजय कॉलोनी निवासी 23 वर्षीय आयुष रहता था। आयुष हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता भी था। लंबे समय से दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है। पुलिस का कहना है कि पिंकी चौधरी अपने प्लॉट की दीवार जहां बना रहे हैं, उसे नोमिता शर्मा अपना बता रही हैं। इसी तरह दोनों पक्ष एक-दूसरे पर ग्रीन बेल्ट में निर्माण का भी आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था।

शुक्रवार दोपहर 3 बजे पिंकी चौधरी का बेटा सूर्या अपने कुछ साथियों संग प्लॉट पर काम करा रहा था। इसी दौरान नोमिता का जानकार शालीमार गार्डन एक्सटेंशन -1 निवासी राहुल साहनी यहां नोमिता के प्लॉट की पैमाइश करने पहुंचा। दोनों पक्षों में विवाद हुआ और मारपीट होने लगी। सूर्या का आरोप है कि राहुल साहनी, नोमिता शर्मा, नरेश अरोड़ा, राहुल शर्मा ने आकर काम रुकवाने का प्रयास किया। विरोध पर मारपीट करने लगे। आरोप है कि राहुल ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक गोली आयुष के सीने में जा लगी। सूर्या व उसके साथियों ने राहुल को पकड़ा और रिवॉल्वर लेकर धुनाई कर दी। पुलिस आयुष को पास के अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

आरोपी बोला, छीनाझपटी के दौरान गोली चली

राहुल का कहना है कि वह पैमाइश कराने गया था। इसी दौरान सूर्या व उसके साथियों ने हमला कर बुरी तरह मारपीट की। उसकी रिवॉल्वर छीनने का प्रयास किया, जिसके चलते ट्रिगर दब गया और एक गोली चल गई और आयुष को जा लगी। इसके बाद उसे बेरहमी से पीटा और एक पैर तोड़ दिया। पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन ऋजुल का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तीन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि इस मामले में चौकी प्रभारी नाहर सिंह, बीट एसआई शिवम यादव, बीट प्रभारी सिपाही लाखन सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। करीब एक सप्ताह पहले ये लोग डीसीपी से मिले थे, डीसीपी ने कागजी कार्रवाई पूरी होने तक निर्माण कार्य पर रोक लगाने को कहा था।

असलहे का लाइसेंस रद्द करने की रिपोर्ट भेजी जाएगी

हत्या के बाद पुलिस की टीम कई बार घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन कर चुकी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की रिवॉल्वर का लाइसेंस निरस्त करने के लिए प्रशासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News Ghaziabad Crime News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News , CJP Protest Live और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करे और पाएं पल-पल की ताज़ा खबर
Hindi Newsएनसीआर Newsहिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता की हत्या,पिंकी चौधरी से जुड़े जमीन विवाद में गई जान