हम 26 को आ रहे हैं, 12 बजे; जंतर-मंतर पर CJP समर्थकों को पीटने का किसने कर दिया ऐलान
हिंदूवादी संगठन हिंदू रक्षा दल के प्रमुख पिंकी चौधरी ने जंतर-मंतर पर हमले की धमकी दी है। उन्होंने सीजेपी के समर्थकों को पीटने का ऐलान किया है।
जंतर-मंतर पर एक महीने से अधिक समय से आंदोलन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के समर्थकों को एक हिंदूवादी संगठन ने पीटने का ऐलान कर दिया है। गाजियाबाद में 'हिंदू रक्षा दल' नाम से संगठन चलाने वाले पिंकी चौधरी ने जंतर-मंतर पर सीजेपी समर्थकों को पीटने की बात कही है। अक्सर विवादों में रहने वाले पिंकी चौधरी ने प्रदर्शनकारियों पर भारत को बदनाम करने, सनातन और सेना के खिलाफ गलत बातें करने और अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाते हुए 26 जुलाई को दोपहर 12 बजे हमले की धमकी दी है।
पिंकी चौधरी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके यह धमकी दी। वह वीडियो में कहते हैं, 'हमारे देश का माहौल खराब करने के लिए जंतर-मंतर पर जितने भी लोग हैं वो सनातन के विरोधी हैं। उनको कुछ ऐसा मुद्दा चाहिए था कि वो किसी भी रूप में भारत पर आघात करें, कुछ भी करें लेकिन हमारे देश को पूरे विश्व में बदनाम करें, क्योंकि यह सनातनियों का देश है। आज वहां जिस तरह से लड़कियां अश्लीलता फैला रही हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। हमारी देश की सेना के लिए कितना गलत बोला है।'
सांसद को भी धमकी, कहा- बुद्धि ठीक कर देंगे
पिंकी चौधरी ने कहा कि जंतर-मंतर पर शरजील इमाम, उमर खालिद जैसे देश के टुकड़े चाहने वाले लोग हैं। उन्होंने आंदोलन का समर्थन करने वाली पार्टियों सपा, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद का जिक्र करते हुए सांसद को भी धमकी दी। पिंकी ने कहा,'चंद्रशेखर रावण, जो एक पौधा है और खुद को पेड़ समझ रहा है। उसकी भी बुद्धि ठीक करने का काम करेंगे। हम भारत का नाम दुनिया में बदनाम नहीं करने देंगे। पूरी ताकत के साथ उनका विरोध करेंगे।'
सौरभ भारद्वाज ने कहा- जल्दी आना
आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 26 जुलाई में देर है, जल्दी आना। उन्होंने संभवत: वीडियो को पूरा देखे बिना यह टिप्पणी की और डेट-टाइम बताने को कहा। भारद्वाज ने लिखा, '26 जुलाई में बहुत देर है। जल्दी आजा जंतर-मंतर। डेट टाइम भी बता दें, स्वागत करेंगे।'
दीपके पर फेका जा चुका इंक
इससे पहले 18 जुलाई को अभिजीत दीपके पर स्याही फेंक दी गई थी। एक महिला ने अभिजीत दीपके के चेहरे पर नीली स्याही फेंक दी थी। महिला का आरोप था कि सीजेपी के मंच से भगवान राम का जिक्र करते हुए मंच पर जोक सुनाया गया और अभिजीत दीपके हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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