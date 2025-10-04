Hindu Raksha Dal president Pinky Chaudhary placed house arrest for announcing Hanuman Chalisa recitation in Baghpat हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी को किया नजरबंद, बागपत में हनुमान चालीसा पाठ का किया था ऐलान, Ncr Hindi News - Hindustan
हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी को किया नजरबंद, बागपत में हनुमान चालीसा पाठ का किया था ऐलान

आई लव मोहम्मद को लेकर उत्तर प्रदेश में चल रहे हंगामे के बीच हिंदू रक्षा दल की ओर से बागपत के दोघट में शनिवार को विशाल हनुमान चालीसा पाठ के आयोजन की घोषणा की गई। उससे पहले ही साहिबाबाद थाना पुलिस ने दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादSat, 4 Oct 2025 09:25 PM
आई लव मोहम्मद को लेकर उत्तर प्रदेश में चल रहे हंगामे के बीच हिंदू रक्षा दल की ओर से बागपत के दोघट में शनिवार को विशाल हनुमान चालीसा पाठ के आयोजन की घोषणा की गई। उससे पहले ही साहिबाबाद थाना पुलिस ने दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने कहा कि उन्होंने बागपत में हिंदू युवाओं को जागरूक करने और धर्म जागरण के लिए विशाल हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया था। कार्यक्रम में लगभग दो हजार लोगों के पहुंचने की संभावना थी।

गाजियाबाद से ही सैकड़ों लोग कार्यक्रम में पहुंच रहे थे। शनिवार सुबह लगभग 10 बजे पुलिस उनके घर पर पहुंची और उन्हें बागपत जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि हम सनातन धर्म की रक्षा और पूजा-पाठ के लिए काम कर रहे हैं। हमें लगातार रोका जा रहा है। अगर धर्म के लिए आवाज उठाना भी गलत है, तो आने वाले समय में क्या बचेगा। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नजरबंद की कार्रवाई की गई थी। देर शाम पुलिसकर्मियों को वापस बुला लिया गया।

उधर मेरठ के मवाना कस्बे में लगे एक पोस्टर को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार कस्बे के मुख्य चौराहों पर शुक्रवार देर रात एक पोस्टर लगाया गया था, जिस पर अंग्रेजी में ‘आई लव मोहम्मद’ लिखा हुआ था।

शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने इसे देख आपत्ति जताई और विरोध दर्ज कराया। मामले ने तूल पकड़ा तो प्रशासन और पुलिस सक्रिय हुई। मवाना की थाना प्रभारी पूनम ने बताया कि पोस्टर लगाने के आरोप में चौकी प्रभारी मनोज शर्मा की तहरीर पर पांच लोगों इदरीस, तस्लीम, रिहान, गुलफाम और हारून के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि विवाद के बाद पोस्टर तुरंत हटा दिए गए और कस्बे में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी प्रकार की अफवाह से माहौल खराब न हो।