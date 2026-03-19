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'एक हफ्ते में जान से मार दूंगा', पाकिस्तानी शहजाद भट्टी ने हिन्दू रक्षा दल के पिंकी चौधरी को दी धमकी; क्या कहा

Mar 19, 2026 01:24 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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हिन्दू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी को पाकिस्तानी नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। पाकिस्तान से व्हाट्सऐप पर आई कॉल में धमकी देने वाले ने अपना नाम शहजाद भट्टी बताया है।

'एक हफ्ते में जान से मार दूंगा', पाकिस्तानी शहजाद भट्टी ने हिन्दू रक्षा दल के पिंकी चौधरी को दी धमकी; क्या कहा

हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पाकिस्तानी मोबाइल नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। 16 मार्च को धमकी दी गई थी। इसके आधार पर उन्होंने शालीमार गार्डन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शालीमार गार्डन में रहने वाले भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इससे पहले लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर को भी पाकिस्तानी नंबर से धमकी मिली थी।

पिंकी चौधरी ने पुलिस को बताया कि 16 मार्च को व्हाट्सऐप पर कॉल आई थी। पाकिस्तानी नंबर से फोन करने वाले ने अपना नाम शहजाद भट्टी बताया। उसने कहा कि एक हफ्ते में जान से मार दूंगा। तुझे कोई नहीं बचा सकता। पिंकी चौधरी के मुताबिक फोन शाम को साढ़े चार बजे आई कॉल का कुछ हिस्सा उन्होंने दूसरे फोन से रिकॉर्ड भी किया है। इसके बाद पुलिस को शिकायत दी। इससे पहले लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को भी इसी तरह पाकिस्तानी नंबर से फोन कर धमकी दी गई थी। बीते सप्ताह उन्होंने लोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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पुलिस ने शुरू की जांच

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कॉल के स्रोत की पड़ताल की जा रही है। शुरुआती जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कॉल वास्तव में पाकिस्तान से की गई थी या किसी वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल किया गया। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

लगातार मिल रही इन धमकियों को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी।

कौन है पिंकी चौधरी

पिंकी चौधरी उत्तर प्रदेस के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पिंकी अक्सर अपने विवादितय बयानों और अपने काम को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। सांप्रदायिक मामलों में पिंकी चौधरी के विवादित बयानों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होते हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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