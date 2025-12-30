हिंदू रक्षा दल के 10 कार्यकर्ता अरेस्ट, पिंकी चौधरी फरार; गाजियाबाद में खुलेआम तलवारें बांटने पर ऐक्शन

संक्षेप: गाजियाबाद जिले की शालीमार गार्डन कॉलोनी में लोगों को खुलेआम तलवारें बांटने के आरोप में पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के 10 कार्यकर्ताओं को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। संगठन के अध्यक्ष और मुख्य आरोपी पिंकी चौधरी फरार हैं।

जानकारी के अनुसार, हिंदू रक्षा दल ने सोमवार को शालीमार गार्डन स्थित अपने कार्यालय पर लोगों को तलवारें बांटीं थी। वहीं, सड़क पर तलवारें लहराकर दहशत फैलाने का भी आरोप है। इसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तुरंत 16 लोगों को नामजद करते हुए 25-30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

वायरल वीडियो पर ऐक्शन पुलिस के मुताबिक, संगठन के सदस्यों ने सोमवार को कार्यालय के बाहर लोगों को तलवारें बांटी थीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इसमें संगठन के अध्यक्ष पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र चौधरी की ओर से कहा जा रहा है कि हिंदुओं को मजबूत करने के लिए संगठन तलवार वितरण कर रहा है।

वीडियो वायरल होते ही एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह, एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव, थाना शालीमार गार्डन, थाना लिंक रोड और थाना टीला मोड़ के प्रभारी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचते ही तलवार बांटने वाले भागने लगे।

ये 10 आरोपी मौके से गिरफ्तार पुलिस ने 8 तलवारें बरामद कर कपिल, श्याम यादव, अरुण जैन, रामपाल, अमित सिंह, अमित कुमार, देवेंद्र बघेल, उजाला सिंह, अमित अरोरा और मोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी पिंकी चौधरी फरार है।

अतुल कुमार सिंह, एसीपी शालीमार गार्डन ने बताया कि दिनांक 29.12.2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से थाना शालीमार गार्डन को सूचना प्राप्त हुई कि हिन्दू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा तलवार वितरण किया जा रहा है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना शालीमार गार्डन में उक्त प्रकरण में 16 नामजद व 25-30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब तक प्रकरण में 10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है जो आगे भी विवेचना के क्रम में जारी रहेगी। मौके पर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।

भाषा की रिपोर्ट के अनुसार, डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने बताया कि हिंदू रक्षा दल नामक संगठन के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उर्फ पिंकी तथा उसके साथियों ने शालीमार गार्डन कॉलोनी स्थित अपने कार्यालय पर लोगों को तलवारें बांटी और जुलूस निकाल कर भड़काऊ नारेबाजी की। इस मामले में पिंकी समेत 17 नामजद तथा 24 से अधिक अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य अभियुक्त भूपेंद्र चौधरी 'पिंकी' फिलहाल फरार है।

इन धाराओं में एफआईआर दर्ज डीसीपी बताया कि आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191(2) (दंगा करने का दोषी), 191(3) (दंगा करने का दोषी, घातक हथियार या किसी ऐसी चीज से लैस होना जिसका इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जाए और जिससे मौत हो सकती है), 127(2) (गलत तरीके से कैद करना) और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सभी नामजद और अज्ञात आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।

इलाके में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर पाटिल ने बताया कि पुलिस की टीम शालीमार गार्डन कॉलोनी में जुलूस निकालने वाले पदाधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। वे हिंदू समर्थक और मुस्लिम विरोधी नारे लगा रहे थे। पदाधिकारियों ने इलाके में घर-घर जाकर लगभग दो दर्जन हथियार बांटे। डीसीपी पाटिल ने कहा कि पुलिस इलाके में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है।