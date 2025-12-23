Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newshindu organisations protest near the Bangladesh High Commission in delhi
दीपू चंद्र दास की हत्या पर भड़का गुस्सा, बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन

दीपू चंद्र दास की हत्या पर भड़का गुस्सा, बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन

संक्षेप:

बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या पर देश में गुस्सा भड़क उठा है। मंगलवार को दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने अपना आक्रोश जाहिर किया।

Dec 23, 2025 12:11 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, अशीष सिंह, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या पर देश में गुस्सा भड़क उठा है। मंगलवार को दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने अपना आक्रोश जाहिर किया। मोहम्मद यूनुस के पोस्टर लिए हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश बायकॉट, ‘एक आवाज बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए’ जैसे नारे लगाए। विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता शुरुआती बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। नारेबाजी के बीच बांग्लादेश का पुतला भी फूंका गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वीएचपी के प्रदर्शन की योजना को देखते हुए सुबह से ही बांग्लादेशी हाई कमीशन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। भारी संख्या के पुलिस बल के साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों को हाईकमीशन के पास जाने से पहले ही रोका गया। लेकिन बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारी पहले बैरिकेड को पार करने में कामयाब हो गए। हालांकि, उन्हें हाई कमीशन तक पहुंचने से पहले रोक लिया गया।

दीपू की हत्या को लेकर दुनियाभर में हिंदुओं ने आक्रोश जाहिर किया है। भारत के अलावा नेपाल में भी दीपू के लिए न्याय की मांग हो रही है। अमेरिका से संयुक्त राष्ट्र संघ तक में बांग्लादेश में हिदुओं पर हो रहे अत्याचार को उठाया गया है।

दीपू को बेरहमी से मार पेड़ पर लटकाकर जलाया गया

पिछले सप्ताह छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में अशांति की एक नई लहर फैल गई। हादी उस सरकार विरोधी प्रदर्शनों का एक प्रमुख चेहरा था, जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्तापलट हो गया। पिछले सप्ताह प्रदर्शनकारियों में से कुछ ने भारत के खिलाफ भी अपना गुस्सा जाहिर किया। इस दौरान बांग्लादेश के मयमनसिंह में एक हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई और फिर पेड़ पर लटकाकर जला दिया गया।

बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग पर हमले की कोशिश

बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने चटगांव में भारत के सहायक उच्चायोग पर धावा बोलने की कोशिश की। इसके बाद भारत ने इस मिशन में अपनी वीजा सेवाएं निलंबित कर दीं। भारत ने बुधवार को बांग्लादेश के राजनयिक रियाज हामिदुल्लाह को तलब किया और ढाका में भारतीय मिशन के आसपास असुरक्षा का माहौल पैदा करने की योजना बना रहे कुछ चरमपंथी तत्वों पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की थी।

ये भी पढ़ें:UN तक पहुंचा बांग्लादेश में हिंसा का शोर, दीपू चंद्र दास की हत्या पर क्या कहा
ये भी पढ़ें:बांग्लादेश में मीडिया पर हमला करने वाले 17 अरेस्ट, संपादक बोले- खत्म हो गई आजादी
ये भी पढ़ें:बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ नेपाल में प्रदर्शन, सड़क पर उतरे लोग
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।