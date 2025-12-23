दीपू चंद्र दास की हत्या पर भड़का गुस्सा, बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन

संक्षेप: बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या पर देश में गुस्सा भड़क उठा है। मंगलवार को दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने अपना आक्रोश जाहिर किया।

बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या पर देश में गुस्सा भड़क उठा है। मंगलवार को दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने अपना आक्रोश जाहिर किया। मोहम्मद यूनुस के पोस्टर लिए हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश बायकॉट, ‘एक आवाज बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए’ जैसे नारे लगाए। विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता शुरुआती बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। नारेबाजी के बीच बांग्लादेश का पुतला भी फूंका गया।

वीएचपी के प्रदर्शन की योजना को देखते हुए सुबह से ही बांग्लादेशी हाई कमीशन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। भारी संख्या के पुलिस बल के साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों को हाईकमीशन के पास जाने से पहले ही रोका गया। लेकिन बड़ी संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारी पहले बैरिकेड को पार करने में कामयाब हो गए। हालांकि, उन्हें हाई कमीशन तक पहुंचने से पहले रोक लिया गया।

दीपू की हत्या को लेकर दुनियाभर में हिंदुओं ने आक्रोश जाहिर किया है। भारत के अलावा नेपाल में भी दीपू के लिए न्याय की मांग हो रही है। अमेरिका से संयुक्त राष्ट्र संघ तक में बांग्लादेश में हिदुओं पर हो रहे अत्याचार को उठाया गया है।

दीपू को बेरहमी से मार पेड़ पर लटकाकर जलाया गया पिछले सप्ताह छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में अशांति की एक नई लहर फैल गई। हादी उस सरकार विरोधी प्रदर्शनों का एक प्रमुख चेहरा था, जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्तापलट हो गया। पिछले सप्ताह प्रदर्शनकारियों में से कुछ ने भारत के खिलाफ भी अपना गुस्सा जाहिर किया। इस दौरान बांग्लादेश के मयमनसिंह में एक हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई और फिर पेड़ पर लटकाकर जला दिया गया।