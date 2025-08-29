Hindu marriage cannot be dissolved by village deed says Delhi HC on plea of CISF constable सिर्फ इतना करने से विधि विधान से हुआ हिंदू विवाह रद्द नहीं हो जाता...; CISF कांस्टेबल की याचिका पर HC, Ncr Hindi News - Hindustan
सिर्फ इतना करने से विधि विधान से हुआ हिंदू विवाह रद्द नहीं हो जाता...; CISF कांस्टेबल की याचिका पर HC

हाई कोर्ट ने कहा कि बजीर सिंह मामले में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी गई थी, लेकिन हम ऐसी राहत नहीं दे सकते क्योंकि याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति लाभों के लिए जरूरी अनिवार्य सेवा अवधि पूरी नहीं की है।

Sourabh Jain एएनआई, नई दिल्लीFri, 29 Aug 2025 05:50 PM
दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक केस की सुनवाई के दौरान बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसमें उसने कहा कि सिर्फ गांव के कुछ लोगों के सामने विवाह विच्छेद दस्तावेज पर साइन करके सम्पूर्ण विधिविधान और रीति रिवाजों से संपन्न हुए हिंदू विवाह को रद्द नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने CISF के कांस्टेबल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसके जरिए उसने पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करने के कारण अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी।

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सी.हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि कोई भी कानूनी सिद्धांत इस तरह के अनौपचारिक तरीकों से हिंदू विवाह को भंग करने की अनुमति नहीं देता है। अदालत ने आगे कहा कि CISF के नियमों का नियम नंबर 18 भी उन स्थितियों पर भी लागू होता है जहां कोई कर्मचारी सेवा में शामिल होने के बाद दूसरी शादी करता है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपने बचाव में तर्क दिया था कि उसकी पहली शादी साल 2017 में उसके गांव के सामाजिक लोगों और गवाहों के सामने किए गए एक तलाक पत्र के जरिए खत्म हो गई थी। हालांकि अदालत ने उसके इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि कानून ऐसी प्रथा को मान्यता नहीं देता।

अदालत ने आगे कहा कि, 'यदि दो पत्नियों वाला व्यक्ति CISF में नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाता है, तो यह कहना बेहद अजीब होगा कि वह सेवा में शामिल होने के बाद दूसरी शादी कर सकता है।' साथ ही अदालत ने कहा कि इस तरह का आचरण कर्मचारी को सेवा में बने रहने के लिए अयोग्य बनाता है।

फैसला सुनाने के दौरान अदालत ने पूर्व हेड कांस्टेबल बजीर सिंह बनाम भारतीय संघ के मामले का उदाहरण देते हुए इस बात पर जोर दिया कि नियम की व्यावहारिक व्याख्या की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बजीर सिंह मामले में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी गई थी, लेकिन हम ऐसी राहत नहीं दे सकते क्योंकि याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति लाभों के लिए जरूरी अनिवार्य सेवा अवधि पूरी नहीं की है। ऐसे में उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मामला मौजूदा उदाहरणों से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और याचिकाकर्ता के पास गुण-दोष के आधार पर कोई बचाव नहीं है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार्रवाई को बरकरार रखा और रिट याचिका खारिज कर दी।