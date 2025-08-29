सिर्फ इतना करने से विधि विधान से हुआ हिंदू विवाह रद्द नहीं हो जाता...; CISF कांस्टेबल की याचिका पर HC

हाई कोर्ट ने कहा कि बजीर सिंह मामले में अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा दी गई थी, लेकिन हम ऐसी राहत नहीं दे सकते क्योंकि याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति लाभों के लिए जरूरी अनिवार्य सेवा अवधि पूरी नहीं की है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक केस की सुनवाई के दौरान बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसमें उसने कहा कि सिर्फ गांव के कुछ लोगों के सामने विवाह विच्छेद दस्तावेज पर साइन करके सम्पूर्ण विधिविधान और रीति रिवाजों से संपन्न हुए हिंदू विवाह को रद्द नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने CISF के कांस्टेबल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसके जरिए उसने पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करने के कारण अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी।

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सी.हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि कोई भी कानूनी सिद्धांत इस तरह के अनौपचारिक तरीकों से हिंदू विवाह को भंग करने की अनुमति नहीं देता है। अदालत ने आगे कहा कि CISF के नियमों का नियम नंबर 18 भी उन स्थितियों पर भी लागू होता है जहां कोई कर्मचारी सेवा में शामिल होने के बाद दूसरी शादी करता है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपने बचाव में तर्क दिया था कि उसकी पहली शादी साल 2017 में उसके गांव के सामाजिक लोगों और गवाहों के सामने किए गए एक तलाक पत्र के जरिए खत्म हो गई थी। हालांकि अदालत ने उसके इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि कानून ऐसी प्रथा को मान्यता नहीं देता।

अदालत ने आगे कहा कि, 'यदि दो पत्नियों वाला व्यक्ति CISF में नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाता है, तो यह कहना बेहद अजीब होगा कि वह सेवा में शामिल होने के बाद दूसरी शादी कर सकता है।' साथ ही अदालत ने कहा कि इस तरह का आचरण कर्मचारी को सेवा में बने रहने के लिए अयोग्य बनाता है।