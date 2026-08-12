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ग्रेटर नोएडा में हिंडन का पानी ‘जहरीला’; आसपास के 30 फीसदी लोग त्वचा रोग से पीड़ित

By Krishna Bihari Singh
हिन्दुस्तान
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ग्रेटर नोएडा में हिंडन नदी सबसे अधिक प्रदूषित है। ग्रेटर नोएडा में इसके पानी में ऑक्सीजन की भारी कमी है। नदी का पानी अत्यधिक कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के कारण जहरीला हो गया है। पानी के कारण आसपास के लगभग 30 फीसदी लोग त्वचा रोग से पीड़ित हैं।

Hindon River
हिंडन नदी का पानी ग्रेटर नोएडा में जहरीला हो गया है।

राजेश शर्मा, नोएडा/गाजियाबाद

यूपी की नदियों में ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा के पास हिंडन का पानी 'जहरीला' यानी सबसे अधिक प्रदूषित है। यहां ऑक्सीजन की मात्रा पानी में बेहद कम है। आलम यह कि पानी में कोलीफार्म बैक्टीरिया की मात्रा काफी अधिक है। नदी का पानी इस कदर जहरीला है कि इसके संपर्क में आने भर से ही त्वचा रोग की आशंका है। आसपास बसे लोग इस बीमारी से पीड़ित भी हैं।

4 नदियां सबसे प्रदूषित

यूपी की चार नदियां हिंडन, काली नदी, गोमती और वरुणा सबसे प्रदूषित हैं। इन नदियों को किसी न किसी स्थान पर ई श्रेणी में रखा गया है। इनमें हिंडन सभी जिलों में ई श्रेणी में है, अन्य नदियों के साथ ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जून की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रेटर नोएडा के कुलेसरा के पास हिंडन में बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (जितनी अधिक होगी पानी में ऑक्सीजन उतनी ही कम होगी) 82 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज की गई।

यूपी की काली नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित

पानी में टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया 92 लाख प्रति 100 मिलीलीटर मिले। फिकल कोलीफॉर्म की मात्रा 35 लाख दर्ज की गई। ये बैक्टीरिया प्रदेश में किसी भी नदी में सबसे अधिक हैं। हिंडन के बाद सबसे प्रदूषित पश्चिमी यूपी की ही काली नदी है, जहां बुलंदशहर में सर्वाधिक बीओडी 52 मिलीग्राम प्रति लीटर और टोटल कोलीफॉर्म 39 लाख प्रति 100 मिलीलीटर दर्ज किया गया।

ई श्रेणी में हिंडन का पानी

इसके बाद गोमती और वरुणा सबसे प्रदूषित नदियों में शुमार हैं। इन तीनों नदियों का पानी सभी स्थानों पर ई श्रेणी में नहीं है, लेकिन हिंडन सभी स्थानों पर ई श्रेणी में है।

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मर जा रहे जलीव जीव

पानी में अधिक बीओडी यानी पानी में ऑक्सीजन की कमी है। इससे जलीय जीव मर जाते हैं। हिंडन में जिले का 22 एमएलडी गंदा पानी पहुंच रहा है।

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ग्रेनो में हिंडन का पानी सर्वाधिक प्रदूषित

ग्रेटर नोएडा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विकास मिश्रा ने नियमित रूप से हिंडन के पानी की जांच की जाती है। इसमें गंदे पानी को न बहाने समेत अन्य कार्यों के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है।

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आसपास 30 फीसदी त्वचा रोग से पीड़ित

कुलेसरा स्थित आरोग्य मंदिर में प्रत्येक महीने 400 से अधिक मरीज ओपीडी में आते हैं। इनमें से करीब 100 मरीज त्वचा संक्रमण के होते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने हिंडन के किनारे बसी कॉलोनियों में अलग-अलग साल स्वास्थ्य शिविर लगाए, जिसमें 30 प्रतिशत त्वचा संक्रमण के मरीज मिले। यह मानसून के दौरान शिविर लगाए गए। साल 2023 और 2024 में 2500 से अधिक मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें से 800 से अधिक त्वचा संक्रमण के मरीज मिले थे।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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