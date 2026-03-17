हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन से मेरठ रोड तक बनेगा फुटपाथ, पैदल यात्रियों को होगी बड़ी सहूलियत

गाजियाबाद में मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन से राजनगर एक्सटेंशन होते हुए मेरठ रोड तक पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ बनाया जाएगा। सड़क के दोनों तरफ हरियाली भी बढ़ाई जाएगी।

गाजियाबाद में मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन से राजनगर एक्सटेंशन होते हुए मेरठ रोड तक पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ बनाया जाएगा। सड़क के दोनों तरफ हरियाली भी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए गाजियाबाद नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा।

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हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन से राजनगर एक्सटेंशन से होते हुए मेरठ रोड तक बड़ी संख्या में लोग पैदल चलते हैं। सुबह और शाम पैदल चलने वालों की संख्या ज्यादा रहती है। निगम ने लोगों की सुविधा के लिए सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ बनाने की योजना तैयार की है। फुटपाथ के अलावा जगह-जगह पौधे और घास भी लगाई जाएगी। सड़क किनारे हरियाली बढ़ने से क्षेत्र की खूबसूरती बेहतर होगी, साथ ही पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। निगम का उद्यान विभाग इस काम पर करीब पांच करोड़ 71 लाख रुपये खर्च करेगा। निगम के वरिष्ठ उद्यान अधिकारी एनके चौधरी ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जल्दी काम शुरू करा दिया जाएगा।

कलेक्ट्रेट के सामने हापुड़ रोड पर डिवाइडर बन रहा कलेक्ट्रेट के सामने हापुड़ रोड को भी लोगों के लिए सुविधा के हिसाब से बनाया जाएगा। सड़क के डिवाइडर को कंक्रीट का बनाया जा रहा है। इस पर फैंसी लाइट लगाई जाएगी। इसके बाद सड़क के एक ओर बने नाले को भी कंक्रीट का बनाया जाएगा। इससे जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। सड़क के ऊपर से गुजर रहे फ्लाइओवर की दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग बनेंगी।

सेंट्रल वर्ज विकसित होंगे निगम काला पत्थर रोड पर एनएच-9 के सामने से गुरुद्वारे तक सेंट्रल वर्ज की मरम्मत कराएगा। वहीं, शिप्रा और न्याय खंड क्षेत्र में जयपुरिया सनराइज ग्रीन शिप्रा कृष्णा विस्टा एटीएस और हैबिटेट सेंटर के पास के सेंट्रल वर्ज बनाया जाएगा।