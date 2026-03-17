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हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन से मेरठ रोड तक बनेगा फुटपाथ, पैदल यात्रियों को होगी बड़ी सहूलियत

Mar 17, 2026 09:05 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद में मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन से राजनगर एक्सटेंशन होते हुए मेरठ रोड तक पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ बनाया जाएगा। सड़क के दोनों तरफ हरियाली भी बढ़ाई जाएगी। 

हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन से मेरठ रोड तक बनेगा फुटपाथ, पैदल यात्रियों को होगी बड़ी सहूलियत

गाजियाबाद में मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन से राजनगर एक्सटेंशन होते हुए मेरठ रोड तक पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ बनाया जाएगा। सड़क के दोनों तरफ हरियाली भी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए गाजियाबाद नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा।

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हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन से राजनगर एक्सटेंशन से होते हुए मेरठ रोड तक बड़ी संख्या में लोग पैदल चलते हैं। सुबह और शाम पैदल चलने वालों की संख्या ज्यादा रहती है। निगम ने लोगों की सुविधा के लिए सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ बनाने की योजना तैयार की है। फुटपाथ के अलावा जगह-जगह पौधे और घास भी लगाई जाएगी। सड़क किनारे हरियाली बढ़ने से क्षेत्र की खूबसूरती बेहतर होगी, साथ ही पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा। निगम का उद्यान विभाग इस काम पर करीब पांच करोड़ 71 लाख रुपये खर्च करेगा। निगम के वरिष्ठ उद्यान अधिकारी एनके चौधरी ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जल्दी काम शुरू करा दिया जाएगा।

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कलेक्ट्रेट के सामने हापुड़ रोड पर डिवाइडर बन रहा

कलेक्ट्रेट के सामने हापुड़ रोड को भी लोगों के लिए सुविधा के हिसाब से बनाया जाएगा। सड़क के डिवाइडर को कंक्रीट का बनाया जा रहा है। इस पर फैंसी लाइट लगाई जाएगी। इसके बाद सड़क के एक ओर बने नाले को भी कंक्रीट का बनाया जाएगा। इससे जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। सड़क के ऊपर से गुजर रहे फ्लाइओवर की दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग बनेंगी।

सेंट्रल वर्ज विकसित होंगे

निगम काला पत्थर रोड पर एनएच-9 के सामने से गुरुद्वारे तक सेंट्रल वर्ज की मरम्मत कराएगा। वहीं, शिप्रा और न्याय खंड क्षेत्र में जयपुरिया सनराइज ग्रीन शिप्रा कृष्णा विस्टा एटीएस और हैबिटेट सेंटर के पास के सेंट्रल वर्ज बनाया जाएगा।

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दो स्थानों पर अवैध निर्माण ध्वस्त किए

वहीं, अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने रविवार को साहिबाबाद के लाजपत नगर और श्याम पार्क मेन क्षेत्र में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। जीडीए उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल ने बताया कि लाजपत नगर में बने एक फ्लैट और सात दुकानों को अवैध पाए जाने पर सोमवार को ध्वस्त किया गया है। वहीं ,श्याम पार्क मेन में छत पर बनाए गए एक कमरे को भी गिरा दिया गया। उन्होंने बताया कि ध्वस्तीकरण के आदेश पहले ही जारी कर दिए गए थे, लेकिन निर्माण करने वालों की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। सोमवार को कार्रवाई की गई।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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