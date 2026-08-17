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काम की बात: गाजियाबाद में हिंडन नदी पर बने पुल की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी, GDA ने बताई इसकी वजह

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद में सिटी फॉरेस्ट जाने के लिए हिंडन नदी पर बने पुल की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। जीडीए ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। इस काम पर 34 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। टेंडर में चुनी गई एजेंसी को 2 महीने में काम पूरा करना होगा।

Ghaziabad Hindon River bridge repairing. AI Generated Representative image
हिंडन नदी पर बने पुल की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। एआई निर्मित तस्वीर

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) सिटी फॉरेस्ट जाने के लिए हिंडन नदी पर बने पुल की मरम्मत कराने के साथ ही इसके ढांचे को भी दुरुस्त कराएगा। इस पुल की ऊंचाई बढ़ाए जाने से बरसात के मौसम के दौरान पुल के नीचे जलकुंभी और कचरा फंसने की समस्या कम होगी। इससे नदी के पानी का प्रवाह सुचारु रहेगा और आसपास जलभराव की स्थिति बनने की आशंका घटेगी।

जीडीए पुल की मरम्मत पर खर्च करेगा 34 लाख रुपये

करीब 175 एकड़ में विकसित किए गए सिटी फॉरेस्ट तक पहुंचने के लिए बने इस पुल की हालत लंबे समय से खराब है। पुल पर लगी जर्जर टिन शीट हटाकर फाइबर शीट लगाई जाएगी। इसके अलावा पुल के ढांचे की मरम्मत, रंगाई-पुताई और अन्य जरूरी कार्य भी कराए जाएंगे। जीडीए ने इसके लिए करीब 34 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया है। जीडीए ने मरम्मत कार्य के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एजेंसियां 19 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगी और 21 अगस्त को टेंडर खोले जाएंगे। चयनित एजेंसी को 60 दिन में काम पूरा करना होगा।

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सिटी फॉरेस्ट को भी नया लुक देने की तैयारी में जीडीए

जीडीए अधिकारियों के अनुसार पुल के नवीनीकरण से सिटी फॉरेस्ट आने वाले लोगों को भी सुरक्षित और बेहतर सुविधा मिलेगी। वहीं, जीडीए सिटी फॉरेस्ट को भी नए लुक में विकसित करने की तैयारी कर रहा है। यहां प्रदूषण कम करने वाले पौधे लगाए जाएंगे। परिवारों के लिए मनोरंजन के साधनों के साथ योग और ध्यान के लिए शांत वातावरण विकसित किया जाएगा।

जलकुंभी फंसने से रुकता है पानी

बरसात के दौरान हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने पर पुल के नीचे जलकुंभी और कचरा जमा हो जाता है। इससे पानी के बहाव में रुकावट आती है और आसपास पानी रुकने की स्थिति बनती है। पुल के ढांचे और ऊंचाई में सुधार होने के बाद इस समस्या को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे पानी रुकने की समस्या खत्म हो जाएगी।

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एडवेंचर जोन में 25 से अधिक सुविधाएं

सिटी फॉरेस्ट के एडवेंचर जोन में 25 से अधिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इनमें कमांडो नेट, बरमा ब्रिज, रैंप जंप, हैंड वॉक, क्लाइंबिंग वॉल, बैलेंसिंग बीम, टनल, टायर जंप, मंकी क्रोलिंग, प्लेटफार्म जंप, जिगजैग वॉक, टार्जन स्विंग, फ्लाइंग फॉक्स, जिप लाइन, वाटर टॉय, वाटर स्लाइड, स्काई साइकिलिंग आदि शामिल हैं।

आलोक रंजन, चीफ इंजीनियर, जीडीए, ''सिटी फॉरेस्ट जाने वाले पुल की मरम्मत कराई जाएगी, ताकि लोगों को यहां से गुजरने में परेशानी न हो। मरम्मत कार्य के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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