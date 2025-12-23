हिंडन पुल पर अगले महीने से बनेगा रोड, ग्रेटर नोए़़डा के इन सेक्टरों और गांवों तक सुधरेंगी सड़कें
नोएडा-ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए हिंडन पुल पर सड़क बनाने का काम अगले महीने से शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए सेतु निगम ने टेंडर जारी कर दिया है। एजेंसियां 2 जनवरी तक आवेदन कर सकती हैं।
सेक्टर-146 के सामने नोएडा-ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए हिंडन पर पुल बन रहा है। अब इस पुल पर सड़क बिछाने का काम शुरू किया जाना है। कंक्रीट से ऊपर तक पुल का स्ट्रक्चर बनने के बाद सड़क बननी है। यह काम सेतु निगम दूसरी एजेंसी से करवाएगा, जिसके चयन के लिए टेंडर जारी किया गया है। सड़क की दो परतें (बिटुमिन और मैस्टिक) बिछाने का काम चुनी जाने वाली एजेंसी करेगी। इसके काम में 67 लाख 57 हजार 460 रुपये की लागत अनुमानित है।
अधिकारियों ने बताया कि पुल का निर्माण नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण मिलकर करा रहे हैं। वर्ष 2019 में काम शुरू होने के समय करीब 64 करोड़ रुपये लागत अनुमानित थी।
ग्रेनो के सेक्टरों और गांवों की सड़कें सुधारी जाएंगी
इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा शहर के सेक्टर और गांवों की सड़कें सुधारी जाएंगी। इस काम पर 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर टेंडर जारी कर दिए गए हैं। अगले दो माह में काम शुरू करा दिया जाएगा।
प्राधिकरण के अधिकारी के मुताबिक निविदा की प्रक्रिया पूरी कर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुनपुरा गांव में इंटरलाकिंग टाइल्स लगाने और सीसी सड़क को ऊंचा करने का काम किया जाएगा। मिलक लच्छी, रोजा जलालपुर, रोजा याकूबपुर और अच्छेजा गांव में रखरखाव का काम किया जाएगा। सलेमपुर गुर्जर गांव में इंटरलॉकिंग टाइल्स और नाली का निर्माण किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में ऐस प्लेटिनम से एलजी गोलचक्कर तक 60 मीटर चौड़ी सड़क, 130 मीटर चौड़ी सड़क से जगत फार्म बाजार तक और 130 मीटर सड़क से सूरजपुर-कासना मार्ग टी-पॉइंट तक नाली के ऊपर प्रीकास्ट ढक्कन लगाए जाएंगे।
सेक्टर-16 में 60 मीटर चौड़ी सड़क के सर्विस मार्ग की मरम्मत और नाली को ढकने का काम किया जाएगा। बोड़ाकी एक्सटेंशन, सेक्टर फाई-3, सेक्टर डेल्टा-1, 2, व 3, सेक्टर अल्फा-2, सेक्टर बीटा-1 और सेक्टर नॉलेज पार्क-5 में भी काम होगा।