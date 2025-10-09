hindon airport road widening pwd ghaziabad news Hindon Airport : हिंडन एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़क होगी 4 लेन, यात्रियों को मिलेगी राहत, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindon Airport : हिंडन एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़क होगी 4 लेन, यात्रियों को मिलेगी राहत

गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के गेट नंबर दो से जा रही सड़क को चौड़ा किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सर्वे पूरा करने के बाद प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। 650 मीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण के बाद एयरपोर्ट आने-जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबादThu, 9 Oct 2025 06:56 AM
हिंडन सिविल टर्मिनल से वर्तमान में 16 शहरों के लिए उड़ान सेवा मिल रही है। आने वाले दिनों में टर्मिनल का विस्तार किया जाना है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। यहां से लखनऊ, प्रयागराज और अयोध्या के लिए भी उड़ान शुरू होनी हैं। इसके बाद यात्रियों की आवाजाही बढ़ जाएगी। टर्मिनल के बाहर सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने लगेगा।

इसे ध्यान में रखकर सड़क चौड़ीकरण की तैयारी चल रही है। पीडब्ल्यूडी ने पिछले दिनों टर्मिनल के गेट नंबर दो से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाई चौक तक सर्वे किया। 650 मीटर लंबी सड़क को चौड़ा किया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण पर करीब 50 लाख रुपये खर्च होंगे।

एक्सईएन राजाराम ने बताया कि सड़क को चौड़ा करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। अगले माह प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू होगी। सड़क चौड़ीकरण के अलावा जिन सड़कों पर गड्ढे हो गए उनकी मरम्मत कराई जाएगी। टर्मिनल के पास सभी सड़कों को गड्ढामुक्त कराया जाएगा।

सड़क चौड़ी होने से वाहन चालकों को राहत मिलेगी : वर्तमान में सड़क दो लेन की है, इसे चार लेन किया जाना है। सड़क के चौड़ीकरण से टर्मिनल आने-जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। वाहनों का दबाव बढ़ने पर लोगों को इस समय परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़क चौड़ीकरण के बाद वाहन आसानी से आ और जा सकेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, चौड़ीकरण की आवश्यकता इसलिए भी है, क्योंकि हिंडन सिविल टर्मिनल से थोड़ी दूरी पर आबादी बढ़ रही है। वहां फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। फ्लैट्स में लोगों के रहने के बाद आबादी बढ़ जाएगी।

मुख्य सड़क बदहाल होने से परेशानी उठानी पड़ रही

हिंडन सिविल टर्मिनल की ओर जाने वाली मुख्य सड़क बदहाल है। यह सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। इस कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इतना ही नहीं मुख्य सड़क से टर्मिनल जाने वाले रास्ते पर रोजाना लंबा जाम लगा रहता है। वहीं, यहां नाला खुदाई का काम चल रहा है। आधे नाले की खुदाई का काम पूरा हो गया है। इस कारण सड़क एक लेन की रह गई है। इसी से वाहनों की आवाजाही हो रही है। इसके कारण लोगों रोजाना लगने वाले जाम से परेशान होना पड़ता है।

राजाराम, एक्सईएन लोक निर्माण विभाग ''हिंडन सिविल टर्मिनल की ओर जाने वाली सड़क को चौड़ा किया जाना है। इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही सड़क के चौड़ीकरण का काम शुरू कराया जाएगा।''