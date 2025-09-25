Hindon Airport Ghaziabad to Lucknow-Prayagraj flights will soon start गाजियाबाद से लखनऊ-प्रयागराज का सफर होगा आसान, हिंडन एयरपोर्ट से दिवाली तक शुरू हो सकती हैं उड़ान, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsHindon Airport Ghaziabad to Lucknow-Prayagraj flights will soon start

गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से जल्द लखनऊ और प्रयागराज की उड़ानें शुरू होंगी। मंगलवार को सफदरजंग स्थित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के ऑफिस राजीव गांधी भवन में हुई बैठक में एयरलाइंस कंपनियों से दिवाली से पहले इन दोनों शहरों के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबादThu, 25 Sep 2025 08:45 AM
गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से जल्द लखनऊ और प्रयागराज की उड़ानें शुरू होंगी। मंगलवार को सफदरजंग स्थित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के कार्यालय राजीव गांधी भवन में हुई बैठक में एयरलाइंस कंपनियों से दिवाली से पहले इन दोनों शहरों के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं।

गाजियाबाद के सांसद एवं हिंडन सिविल टर्मिनल विमानपत्तन सलाहकार समिति के अध्यक्ष अतुल गर्ग की अध्यक्षता में बैठक हुई। एएआई के ऑपरेशन हेड शरद कुमार ने सबसे पहले इस साल हिंडन से व्यावसायिक उड़ानों की शुरुआत और इंफ्रास्ट्रक्चर व यात्री सुविधाओं में हुई बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी।

सांसद ने कहा कि हिंडन एयरपोर्ट एनसीआर के यात्रियों पसंद बन चुका है। उन्होंने लखनऊ और प्रयागराज के लिए उड़ानें शुरू करने का अनुरोध किया। शरद कुमार ने सभी विमानन कंपनियों से आग्रह किया कि दिवाली से पूर्व लखनऊ और प्रयागराज के लिए प्रस्ताव दें।

जमीन को लेकर की बात : सांसद ने यह बताया कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए नौ एकड़ जमीन चाहिए। जिलाधिकारी ने जानकारी दी है कि यह जमीन सिंचाई विभाग के अधीन है। सिंचाई विभाग ने 1967 में ही जमीन का अधिग्रहण कर लिया था। मुआवजे को लेकर विवाद है। जल्द ही इस विवाद को निस्तारित कराने को कहा गया है।

पार्किंग के लिए रक्षा मंत्री से मिलेंगे अतुल गर्ग

हिंडन एयरपोर्ट पर एक ही पार्किंग होने से अक्सर अव्यवस्था होती है और एक विमान के रुकते ही तीन से चार उड़ाने प्रभावित हो जाती हैं। अतुल गर्ग ने बताया कि बैठक में वायुसेना अधिकारियों ने पार्किंग को लेकर न तो इनकार किया और न ही हामी भरी। उनके पास वर्तमान समय में चार पार्किंग मौजूद हैं। इसलिए वह इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुकाकात करेंगे।