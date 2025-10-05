hindon airport ghaziabad many citites flights cancelled for 3 days in october air force day traffic diversion update हिंडन एयरपोर्ट से 3 दिन रद्द रहेंगी कई शहरों की उड़ानें, 8 को इन रास्तों से रहें दूर; क्या है वजह, Ncr Hindi News - Hindustan
हिंडन एयरपोर्ट से 3 दिन रद्द रहेंगी कई शहरों की उड़ानें, 8 को इन रास्तों से रहें दूर; क्या है वजह

गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से कई शहरों की उड़ानों को 3 दिन की लिए रद्द किया गया है। इसके साथ ही 8 अक्टूबर को यूपी गेट से हिंडन एयरफोर्स स्टेशन तक वाहनों के लिए डायवर्जन भी लागू किया जाएगा।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबादSun, 5 Oct 2025 06:17 AM
गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से कई शहरों की उड़ानों को 3 दिन की लिए रद्द किया गया है। वायुसेना दिवस को लेकर 6 अक्टूबर को फुलड्रेस रिहर्सल और 8 अक्टूबर को मुख्य परेड होगी। इसके चलते तीन दिन हिंडन एयरपोर्ट से बेंगलुरु, चेन्नई, पटना, भुवनेश्वर और वाराणसी की उड़ानों को रद्द किया गया है। इसके साथ ही 8 अक्टूबर को यूपी गेट से हिंडन एयरफोर्स स्टेशन तक वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान भी लागू किया जाएगा।

भारतीय वायुसेना हर साल 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस यानी वायुसेना दिवस मनाती है। 6 अक्टूबर को फुल ड्रेस रिहर्सल है। 8 अक्टूबर को मुख्य परेड होगी। बताया जा रहा है कि इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थलसेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी समेत कई वीआईपी मौजूद रहेंगे। चर्चा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आयोजन में शिरकत करेंगे।

इस वजह से 6 से 8 अक्टूबर तक सुबह साढ़े 8 बजे से साढ़े 11 बजे तक एयर स्पेस हिंडन सिविल टर्मिनल के लिए बंद रहेगा। इस अवधि में उड़ानों को रद्द किया गया है। इसकी सूचना वायुसेना अधिकारियों ने पहले ही भेज दी थी। हिंडन से चार कंपनियों की उड़ान मिलती हैं। दोनों प्रमुख एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस व इंडिगो की कई उड़ानें तीनों दिन रद्द की गई हैं। पांच शहरों की उड़ान रद्द की गई हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की अप और डाउन दोनों उड़ान रद्द की गई हैं, जबकि इंडिगो की हिंडन से शुरू होने वाली उड़ानों को रद्द किया गया है।

ये उड़ानें रहेंगी रद्द

■ 6 सितंबर - बेंगलुरू, चेन्नई, भुवनेश्वर, वाराणसी की आने और जाने वाली उड़ान

■ 7 और 8 सितंबर- बेंगलुरू, चेन्नई, भुवनेश्वर, वाराणसी, पटना की उड़ानें ■ 6, 7 और 8 सितंबर- हिंडन से पटना, हिंडन से वाराणसी, हिंडन से बेंगलुरु को जाने वाली उड़ान

एलिवेटेड रोड बाधित रहेगी

मुख्य परेड 8 अक्टूबर को होगी। इस दौरान अधिकांश वीआईपी दिल्ली से गाजियाबाद पहुंचेंगे। यही कारण है कि ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान किया है। यूपी गेट से राजनगर एक्सटेंशन रोटरी गोल चक्कर और यहां से नागद्वार होते हुए हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गोल चक्कर तक का रूट बाधित रहेगा। कार्यक्रम से पहले ही इन मार्गों पर डायवर्जन प्लान लागू कर दिया जाएगा। वीआईपी मूवमेंट के दौरान वाहनों को रोक दिया जाएगा।