हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार का प्लान हुआ फाइनल, 8 माह में पूरा होगा काम, देखें क्या है योजना

Tue, 11 Nov 2025 02:12 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के करीब साढ़े आठ करोड़ रुपये की लागत से हिंडन एयरपोर्ट का विस्तार होगा। इसके लिए एयरपोर्ट प्राधिकरण ने योजना बना ली है। आठ माह में काम पूरा करने का लक्ष्य है। विस्तार के बाद यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ टर्मिनल की क्षमता भी बढ़ जाएगी।

हिंडन एयरपोर्ट छह साल पहले शुरू हुआ था। इस साल व्यावसायिक उड़ानों की शुरुआत के बाद से ही एयरपोर्ट के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। विस्तार दो चरणों में होगा। पहले चरण में एयरपोर्ट को नौ मीटर तक विस्तार करने की योजना पर प्रस्ताव तैयार हो गया है। अभी एयरपोर्ट 22,050 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बना है और सिटी साइड में नौ मीटर विस्तार के बाद इसका क्षेत्रफल करीब 800 वर्गमीटर बढ़ जाएगा। इससे टर्मिनल की क्षमता बढ़ेगी और सड़कों को भी चौड़ा किया जा सकेगा। मुख्य द्वार भी अधिक बड़ा होगा। इसी माह टेंडर प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद काम शुरू हो जाएगा। आठ माह में कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। समय से काम शुरू हुआ तो जुलाई 2026 तक पहले चरण के विस्तार का कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे यात्रियों को सहूलियत मिलेगी।

टर्मिनल के चारों ओर बनेगा कर्ब एरिया : एयरपोर्ट की मुख्य सड़क 120 मीटर लंबी होगी। चार लेन की इस सड़क की चौड़ाई 14.5 मीटर होगी। सड़क के साथ ही डेढ़ मीटर चौड़ा फुटपाथ भी बनेगा। इसके साथ नया कर्ब एरिया भी बनाया जाएगा, जिसकी चौड़ाई साढ़े आठ मीटर होगी ताकि पिकअप और ड्रॉप के लिए अधिक वाहनों के आने पर यात्रियों को समस्या न हो। पार्किंग की क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर प्रकाश व्यवस्था को भी दुरुस्त रखा जाएगा। सीसीटीवी कैमरों के साथ फुटपाथ पर बोलार्ड्स भी लगेंगे।

6.8 एकड़ भूमि ली जाएगी

पहले चरण में नौ मीटर एयरपोर्ट को बढ़ाने के लिए आवास एवं विकास परिषद और जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जमीन उपलब्ध कराई गई है। वहीं, दूसरे चरण में 6.8 एकड़ जमीन पर विस्तार होगा। जमीन के अधिग्रहण के लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है।

डॉ. चिल्ला महेश, निदेशक, हिंडन एयरपोर्ट प्राधिकरण, ''एयरपोर्ट को सिटी साइड में नौ मीटर आगे तक बढ़ाया जाएगा। इससे यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। करीब साढ़े आठ करोड़ रुपये की परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसे पूरा कर कार्य शुरू कराया जाएगा।''

