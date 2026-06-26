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काम की बात: हिंडन एयरपोर्ट के रनवे तक बनेगा 1.5 KM लंबा कॉरिडोर, 7.2 एकड़ जमीन होगी अधिग्रहित

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के सेकेंड फेज के विस्तार के तहत रनवे तक डेढ़ किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए 7.2 एकड़ में का अधिग्रहण किया जाएगा। वर्तमान में यात्रियों को रनवे तक पहुंचने के लिए एयरफोर्स परिसर के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। 

हिंडन एयरपोर्ट के रनवे तक बनेगा 1.5 KM लंबा कॉरिडोर, 7.2 एकड़ जमीन होगी अधिग्रहित

गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से विमान में सवार होने के लिए अब यात्रियों को एयरफोर्स के परिसर के बीच से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। एयरपोर्ट से रनवे तक डेढ़ किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। इससे यात्रियों को भी सहूलियत होगी और विमानों का संचालन भी बेहतर होगा।

एयरपोर्ट पर सिर्फ दो विमानों की पार्किंग

7.2 एकड़ में दूसरे चरण के होने वाले विस्तार में यह कार्य कराया जाएगा। हिंडन एयरपोर्ट के पास अपना रनवे नहीं है। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के रनवे से विमानों का आवागमन होता है। पार्किंग भी सिर्फ दो विमानों की है, जिसके चलते बीते साल उड़ानों की संख्या बढ़ने पर संचालन बाधित हुआ था। लगातार कई उड़ानें रद्द होने पर एयरपोर्ट प्राधिकरण ने वायुसेना से पार्किंग की जगह मांगी थी।

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पार्किंग विस्तार के लिए जगह देने की मंजूरी

साथ ही प्रस्ताव बनाया था कि एयरपोर्ट टर्मिनल से रनवे तक पहुंचने के लिए अलग कॉरिडोर बनाया जाए। अभी रनवे तक जाने के लिए वायुसेना की दीवार तोड़कर रास्ता बनाया हुआ है। इस अस्थायी मार्ग के कारण संचालन में कई तरह की तकनीकी समस्या आती है और यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। बीते दिनों रक्षा मंत्रालय ने पार्किंग विस्तार के लिए जगह देने की मंजूरी दे दी। अब डेढ़ किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को लेकर भी कवायद शुरू हो गई है। कॉरिडोर एयरपोर्ट विस्तार के दूसरे चरण में बनेगा, जिसके लिए 7.2 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। गुरुवार को इसके लिए प्रशासनिक बैठक हुई, जिसमें एयरपोर्ट के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि जमीन चिह्नित कर सर्वे का काम पूरा हो गया है। अब आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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दूसरे चरण में प्रस्तावित है कॉरिडोर

कॉरिडोर में डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी, जो यात्रियों को टर्मिनल से रनवे पर खड़े विमान तक पहुंचाएगी। यात्री बस में बैठकर विमान तक जाएंगे। एयरपोर्ट प्राधिकरण के निदेशक डॉ. चिलका महेश ने बताया कि कॉरिडोर दूसरे चरण में प्रस्तावित है। पार्किंग के विस्तार के साथ ही इसकी योजना बनाई गई है। इसके बनने से विमानों का संचालन बेहतर तरीके से होगा और यात्रियों को भी सहूलियत होगी।

एयरपोर्ट का प्रशासनिक कार्यालय शिफ्ट होगा

पार्किंग और कॉरिडोर के साथ एयरपोर्ट का प्रशासनिक कार्यालय भी नए सिरे से बनाया जाएगा। फिलहाल यहां अस्थायी कार्यालय में काम हो रहा है। स्थायी कार्यालय के लिए लगभग 1.16 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जानी है। इसके लिए राज्य सरकार की मंजूरी भी मिल चुकी है। जमीन मिलते ही प्रशासनिक कार्यालय आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कार्यालय शिफ्ट होने के बाद अस्थायी कार्यालय वाली जगह खाली हो जाएगी। एयरपोर्ट प्राधिकरण के निदेशक का कहना है कि खाली जगह पर भविष्य में कार्गो सेवा और अन्य यात्री सुविधाओं के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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