हिमांशु भाऊ इंस्टाग्राम पर कमेंट से चुनता था शूटर, विदेश से ऐसे चला रहा था गैंग

गैंगस्टर हिमांशु भाऊ सोशल मीडिया पर युवाओं को ऐशो-आराम की जिंदगी के सपने दिखाकर अपने गिरोह में शामिल करता था। इसके लिए वह दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी के ग्रामीण इलाकों के 18 से 25 साल के आसपास के नौजवान इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से गिरोह में जोड़ता था।

रमेश त्रिपाठी, नई दिल्ली दिल्ली-एनसीआर में दहशत का पर्याय बने गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने गैंग को बढ़ाने में तकनीक का भरपूर सहारा लिया। यह खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए द्वारा उसके गुर्गों की तैयार चार्जशीट में हुआ है। वह विदेश में बैठकर रंगदारी का डिजिटल साम्राज्य चलाता था। वह इंस्टाग्राम और स्नैपचैट से गिरोह में नौजवानों को जोड़ता था।

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, विदेश में बैठकर इंटरनेट के जरिये गैंग चलाना हिमांशु भाऊ की मजबूरी भी थी और रणनीति भी। भाऊ गैंग के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अत्याधुनिक ऑटोमैटिक हथियारों की नुमाइश, भारी मात्रा में नकदी, लग्जरी कारों और बैकग्राउंड में दबंगई वाले हरियाणवी गानों के साथ रील्स पोस्ट की जाती थीं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी के ग्रामीण इलाकों के 18 से 25 साल के आसपास के नौजवान इन रील्स के जाल में फंसते थे।

जो लड़के भाऊ की रील्स पर ‘डॉन’, ‘किंग’ या हथियारों के इमोजी कमेंट व लाइक करते थे, भाऊ के डिजिटल हैंडलर सबसे पहले उनके प्रोफाइल का बैकग्राउंड चेक करते थे। अगर लड़का आक्रामक स्वभाव या दबंगई की चाहत रखने वाला लगता, तो उसे स्नैपचैट या टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स के सीक्रेट चैट रूम का लिंक भेज दिया जाता था।

हरियाणा समेत कई राज्यों में फैला नेटवर्क गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया का हरियाणा सहित कई राज्यों में अपराध का नेटवर्क फैला है। दोनों बीते कई वर्षों से विदेश में बैठकर भारत में वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इनके गिरोह में 257 गुर्गे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, हिमांशु व नीरज के खिलाफ अकेले हरियाणा में ही 108 से अधिक केस दर्ज हैं। हिमांशु भाऊ पर हरियाणा में 64 मामले और नीरज फरीदपुरिया पर 44 केस दर्ज हैं। गैंग मुख्य रूप से दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा के कई जिलों में सक्रिय हैं। एसटीएफ के अधिकारियों का कहना है कि दोनों गैंगस्टर के अमेरिका से भारत आने के बाद इनके पूरे नेटवर्क की कमर टूट जाएगी।

अन्य गैंगस्टर गिरोह में ऐसे करते हैं भर्ती 1. लॉरेंस बिश्नोई-गोल्डी बराड़ : यह गैंग सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई की 'रॉबिनहुड' और बेखौफ छवि को पेश करता है। जो युवा इसके सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ते हैं, उन्हें गोल्डी बराड़ कनाडा से कॉल करता है।

2. कपिल सांगवान उर्फ नंदू : लंदन में बैठा नंदू दिल्ली-एनसीआर के गांवों में चल रहे भूमि विवादों, प्रॉपर्टी डीलिंग के झगड़ों पर नजर रखता है। जिन परिवारों या लड़कों की किसी से दुश्मनी होती है उन्हें सपोर्ट देकर गैंग में शामिल करता है।

3. लखबीर सिंह लंडा-हरविंदर रिंदा : यह गैंग खासतौर से पंजाब और सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय नशा तस्करों और नशे के आदी युवाओं को निशाना बनाता है। ये नशा मुहैया कराने के नाम पर नौजवानों को गैंग से जोड़ते हैं। फिर उनसे वारदातें कराता है।

4. अर्श डल्ला : यह गैंग सोशल मीडिया पर ऐसे युवाओं को चुनता है जो कर्ज में डूबे हों या बेरोजगार हों। फिर ‘डेड ड्रॉप’ मेथड (बिना मिले किसी सुनसान स्थान पर हथियार छोड़ देना) के जरिए युवाओं तक विदेशी हथियार पहुंचाते हैं।