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हिमांशु भाऊ गैंग का गुर्गा आशीष बक्करवाला उर्फ डॉन गिरफ्तार, 8 से ज्यादा मामलों में है आरोपी

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस ने आज हिमांशु भाऊ गैंग के एक कुख्यात अपराधी 26 वर्षीय आशीष उर्फ ​​डॉन को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। आशीष के खिलाफ 8 से अधिक मामले दर्ज हैं और 4 मामलों में वह वॉन्टेड चल रहा था। 

हिमांशु भाऊ गैंग का गुर्गा आशीष बक्करवाला उर्फ डॉन गिरफ्तार, 8 से ज्यादा मामलों में है आरोपी

दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने हिमांशु भाऊ गैंग के लिए काम करने वाले एक कुख्यात अपराधी 26 वर्षीय आशीष उर्फ ​​डॉन को शनिवार रात एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आशीष दिल्ली के ही बक्करवाला गांव का रहने वाला है। आशीष के खिलाफ 8 से अधिक मामले दर्ज हैं और 4 मामलों में वह वॉन्टेड चल रहा था।

दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आउटर डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की दिल्ली के बक्करवाला इलाके में अपराधियों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से दो राउंड गोलियां चलीं। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने आशीष बक्करवाला को गिरफ्तार कर लिया।

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ऑटो लिफ्टर मनोज बक्करवाला का बेटा है आशीष

पुलिस ने बताया कि आशीष बक्करवाला कुख्यात ऑटो लिफ्टर मनोज बक्करवाला का बेटा है। उसके खिलाफ 8 से अधिक मामले दर्ज हैं। यह अपराधी 4 आपराधिक मामलों में फरार चल रहा था, जिनमें आउटर डिस्ट्रिक्ट के 2 मामले भी शामिल हैं। वह हिमांशु भाऊ गैंग के साथ मिलकर काम कर रहा था।

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पुलिस ने रात में गांव के बाहर जाल बिछाकर पकड़ा

पुलिस ने बताया कि शनिवार रात आउटर डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि आशीष बक्करवाला अपने गांव की ओर जा रहा है। इस सूचना के आधार पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने उसके गांव के बाहर जाल बिछाया। पुलिस ने जैसे ही उसे आते हुए देखा तो सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में दो राउंड गोलियां चलाईं और उसे गिरफ्तार कर लिया।

.32 बोर की अवैध पिस्टल बरामद

पुलिस ने आषीष बक्करवाला की गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से .32 बोर की एक अवैध सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल और 2 खाली कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके गैंग के और सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है।

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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