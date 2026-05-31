हिमांशु भाऊ गैंग का गुर्गा आशीष बक्करवाला उर्फ डॉन गिरफ्तार, 8 से ज्यादा मामलों में है आरोपी
दिल्ली पुलिस ने आज हिमांशु भाऊ गैंग के एक कुख्यात अपराधी 26 वर्षीय आशीष उर्फ डॉन को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। आशीष के खिलाफ 8 से अधिक मामले दर्ज हैं और 4 मामलों में वह वॉन्टेड चल रहा था।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने हिमांशु भाऊ गैंग के लिए काम करने वाले एक कुख्यात अपराधी 26 वर्षीय आशीष उर्फ डॉन को शनिवार रात एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आशीष दिल्ली के ही बक्करवाला गांव का रहने वाला है। आशीष के खिलाफ 8 से अधिक मामले दर्ज हैं और 4 मामलों में वह वॉन्टेड चल रहा था।
दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आउटर डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की दिल्ली के बक्करवाला इलाके में अपराधियों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से दो राउंड गोलियां चलीं। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने आशीष बक्करवाला को गिरफ्तार कर लिया।
ऑटो लिफ्टर मनोज बक्करवाला का बेटा है आशीष
पुलिस ने बताया कि आशीष बक्करवाला कुख्यात ऑटो लिफ्टर मनोज बक्करवाला का बेटा है। उसके खिलाफ 8 से अधिक मामले दर्ज हैं। यह अपराधी 4 आपराधिक मामलों में फरार चल रहा था, जिनमें आउटर डिस्ट्रिक्ट के 2 मामले भी शामिल हैं। वह हिमांशु भाऊ गैंग के साथ मिलकर काम कर रहा था।
पुलिस ने रात में गांव के बाहर जाल बिछाकर पकड़ा
पुलिस ने बताया कि शनिवार रात आउटर डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली थी कि आशीष बक्करवाला अपने गांव की ओर जा रहा है। इस सूचना के आधार पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने उसके गांव के बाहर जाल बिछाया। पुलिस ने जैसे ही उसे आते हुए देखा तो सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में दो राउंड गोलियां चलाईं और उसे गिरफ्तार कर लिया।
.32 बोर की अवैध पिस्टल बरामद
पुलिस ने आषीष बक्करवाला की गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से .32 बोर की एक अवैध सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल और 2 खाली कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके गैंग के और सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है।