हिमांशु भाऊ कुनाल सिंह बन भारत से भागा था, कहां से बनवाया फर्जी पासपोर्ट?

महज 24 साल के गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वह अपने टारगेट का शिकार करने के लिए 30 से 40 गोलियां मरवाता था। भारत से भागने के लिए कुनाल सिंह के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था।

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को सीधी टक्कर देने वाले 24 साल के गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के जुर्म की दुनिया का अब तक का सफर किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा है। दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा पुलिस की फाइलों में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक गैंगस्टर हिमांशु ने महज 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

मार्च 2022 में हरियाणा में महज 24 घंटे के भीतर तीन हत्याओं को अंजाम देकर वह राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के सीधे निशाने पर आ गया था। इस हत्याकांड के बाद जब दिल्ली और हरियाणा पुलिस उसकी तलाश कर रही थीं तब उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी हो चुका था। उस दौरान भाऊ ने सिस्टम की आंखों में धूल झोंकते हुए अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश के बरेली से जाली दस्तावेजों व फर्जी पुलिस वेरिफिकेशन के सहारे ‘कुनाल सिंह’ के नाम पर नया पासपोर्ट बनवा लिया। पासपोर्ट हाथ में आते ही वह पुलिस की नाक के नीचे से फ्लाइट पकड़कर पहले बैंकॉक और फिर वहां से दुबई फरार हो गया।

लक्ष्य पर 30-40 गोलियां दागनी थी पहचान भाऊ गैंग का सबसे दुस्साहसिक और खौफनाक चेहरा दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग आउटलेट में देखने को मिला। यहां उसके शूटरों ने सरेआम विरोधी गुट के अमन जून पर ताबड़तोड़ 35 से ज्यादा गोलियां दागकर उसकी हत्या कर दी। भाऊ गैंग का यह ‘सिग्नेचर स्टाइल’ बन चुका था।

बाल सुधार गृह से भागा था पुलिस के अनुसार, भाऊ को 17 साल की उम्र में अपने एक विरोधी की कथित तौर पर हत्या के प्रयास के आरोप में हिरासत में लिया गया था, लेकिन वह 2020 में हिसार के एक बाल सुधार गृह से फरार हो गया। इसके बाद से वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा। वह सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे वांछित अपराधियों में से एक था।

लॉरेंस के विरोधियों से संबंध होने का दावा पुलिस का आरोप है कि भाऊ शुरुआत में फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत से भाग गया था और तब से विदेशों में रहकर अपने गिरोह का संचालन कर रहा है। उसके गिरोह के संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग के विरोधी समूहों के साथ होने का भी दावा किया जा रहा है।

एल्विश के घर फायरिंग में भी नाम सामने आया हिमांशु भाऊ का नाम गुरुग्राम में भी कई वारदातों में सामने आ चुका है। अगस्त 2025 में बिग बास ओटीटी-सीजन दो के विजेता यूट्यूबर एल्विश यादव के सेक्टर 57 स्थित घर और चार महीने पहले हीरो होंडा चौक के पास कार शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग में भी हिमांशु का नाम सामने आया था।