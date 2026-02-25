Hindustan Hindi News
बार-बार छुट्टी पर जा रही थीं हिमाचल की IPS अदिति सिंह , नाराज DGP ने जूनियर को दे दी जिम्मेदारी

Feb 25, 2026 02:23 pm IST Aditi Sharma
हिमाचल प्रदेश में पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक तिवारी ने 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह के बार-बार छुट्टी पर जाने के कारण उनकी जिम्मेदारियां एक अधिनस्थ अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया है।

हिमाचल प्रदेश में पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक तिवारी ने 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह के बार-बार छुट्टी पर जाने के कारण उनकी जिम्मेदारियां एक अधिनस्थ अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया है। वर्तमान में अदिति सिंह धर्मशाला में स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (SV&ACB) की नॉर्दर्न रेंज में एसपी के पद पर तैनात हैं।

आदेश के मुताबिक, आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह 8 जनवरी से 22 फरवरी के बीच कुल 25 दिनों तक छुट्टी पर रहीं। डीजीपी ने पाया कि इतनी लंबी और बार-बार की छुट्टियों की वजह से उनके कार्यालय का कामकाज प्रभावित हो रहा था। प्रशासनिक कार्यों में आ रही बाधा को देखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदिति सिंह को लेकर जारी किए गए आदेश में उनकी छुट्टियों की जानकारी भी दी गई है। अदिति सिंह ने 8 जनवरी से 1 2जनवरी तक दो दिन अचानक और दो दिन बीमारी की छुट्टी ली। इसके बाद 16 जनवरी से 19 जनवरी तक उन्होंने फिर 4 दिनों छुट्टी ली जिसमें 3 दिन अचानक ली हुई छुट्टी और एक बीमार अवकाश शामिल था। इसके बाद 8 से 22 फरवरी तक वह फिर छुट्टी पर रहीं।

