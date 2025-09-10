High speed car hits scooter in Noida, mother dies; grandfather and grandson injured नोएडा में अंडरपास के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को मारी टक्कर, मां की मौत; दादा और पोता घायल, Ncr Hindi News - Hindustan
नोएडा में अंडरपास के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को मारी टक्कर, मां की मौत; दादा और पोता घायल

लाइव हिन्दुस्तान पीटीआई, नोएडाWed, 10 Sep 2025 10:27 PM
नोएडा में अंडरपास के नजदीक एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को टक्कर मार दी। स्कूटर सवार तीन लोगों में से महिला की मौत हो गई है, जबकि दो लोग घायल हो गए हैं।हादसे में जान गंवाने वाले और घायल लोग एक ही परिवार के हैं। पुलिस ने बताया, यह हादसा सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के प्रकाश अस्पताल अंडरपास हुआ है।

पुलिस के मुताबिक जान गंवाने वाली महिला का नाम दिव्या है। मंगलवार को गाजियाबाद निवासी चंदन सिंह अपनी बहु दिव्या और पोते के साथ स्कूटर पर सवार होकर जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार कार ने उनके स्कूटर में जोरदार टक्कर मारी। हादसे में दिव्या को गंभीर चोट आई थीं।

एक्सीडेंट के बाद आनन-फानन में तीनों को नोएडा के अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना प्रभारी विद्युत गोयल ने बताया कि दिव्या ने उसी दिन इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जबकि ससुर और बेटे का इलाज जारी है।

गोयल ने बताया एक्सीडेंट में शामिल कार को जब्त कर लिया गया है, लेकिन उसका चालक फरार है। आरोपी चालक का पता लगाने के प्रयास जारी हैं और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

