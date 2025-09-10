नोएडा में अंडरपास के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को मारी टक्कर, मां की मौत; दादा और पोता घायल

स्कूटर सवार तीन लोगों में से महिला की मौत हो गई है, जबकि दो लोग घायल हो गए हैं।हादसे में जान गंवाने वाले और घायल लोग एक ही परिवार के हैं। पुलिस ने बताया, यह हादसा सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के प्रकाश अस्पताल अंडरपास हुआ है।

नोएडा में अंडरपास के नजदीक एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को टक्कर मार दी। स्कूटर सवार तीन लोगों में से महिला की मौत हो गई है, जबकि दो लोग घायल हो गए हैं।हादसे में जान गंवाने वाले और घायल लोग एक ही परिवार के हैं। पुलिस ने बताया, यह हादसा सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के प्रकाश अस्पताल अंडरपास हुआ है।

पुलिस के मुताबिक जान गंवाने वाली महिला का नाम दिव्या है। मंगलवार को गाजियाबाद निवासी चंदन सिंह अपनी बहु दिव्या और पोते के साथ स्कूटर पर सवार होकर जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार कार ने उनके स्कूटर में जोरदार टक्कर मारी। हादसे में दिव्या को गंभीर चोट आई थीं।

एक्सीडेंट के बाद आनन-फानन में तीनों को नोएडा के अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना प्रभारी विद्युत गोयल ने बताया कि दिव्या ने उसी दिन इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जबकि ससुर और बेटे का इलाज जारी है।