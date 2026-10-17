यह मामला इतना गंभीर है कि..., HC ने दिल्ली के गृह सचिव को खुद पेश होने का निर्देश दिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह सचिव को अवमानना याचिका के मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। यह याचिका मई 2025 में पारित एक आदेश का पालन न किए जाने के आरोप में दायर की गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के सचिव को एक अवमानना याचिका के मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। इस याचिका में मई 2025 में पारित एक आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया है। यह मामला आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी की रेमिशन (सजा में छूट) रद्द किए जाने पर पुनर्विचार करने के निर्देश से जुड़ा है। हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तारी के बाद उसकी यह छूट रद्द कर दी गई थी, जिसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्देश जारी किया। उन्होंने गौर किया कि पीठ के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए एक अवमानना याचिका दायर की गई है, जिसमें अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। पीठ ने बताया कि याचिकाकर्ता के अनुसार 2023 में दायर एक आपराधिक याचिका में 20 मई 2025 को अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।
पीठ ने कहा कि उक्त आदेश के अनुसार प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे याचिकाकर्ता के जवाब पर उचित विचार करने के बाद आज से 4 सप्ताह के भीतर एक तर्कसंगत आदेश पारित करें। हालांकि अवमानना याचिका दायर की जा चुकी है, लेकिन प्रतिवादियों की तरफ से कोई अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है।
पीठ ने यह भी ध्यान दिया कि दिल्ली सरकार की तरफ से पेश होने वाले वकील किसी अन्य अदालत में व्यस्त थे। रिकॉर्ड से पता चला कि अब तक कोई अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। पीठ ने आदेश दिया कि गृह सचिव (दिल्ली सरकार) को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया जाता है।
20 मई 2025 के अपने आदेश में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह सोनकर की रेमिशन (सजा में छूट) रद्द किए जाने के फैसले पर पुनर्विचार करे। उसे अपनी बात रखने का मौका दे। उच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को उचित प्रक्रियात्मक सुरक्षा दिए बिना केवल प्रशासनिक आदेश के जरिए सीमित नहीं किया जा सकता।
चूंकि सजा में मिली छूट रद्द होने का मतलब है कि दोषी को वापस जेल जाना पड़ेगा, इसलिए यह मामला इतना गंभीर है कि इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सख्ती से पालन होना चाहिए। सोनकर ने अपनी सजा में मिली छूट को रद्द किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि यह फैसला लेने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया गया था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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