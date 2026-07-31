ये सब हो क्या रहा है; दिल्ली में 2000 करोड़ की लागत से बने नए फ्लेट्स की जर्जर हालत पर फूटा HC का गुस्सा
पीठ ने कहा कि 'आपने मकान बनाए और अब कह रहे हैं कि वे रहने लायक नहीं हैं तथा उनमें विशेष मरम्मत की जरूरत है। और तो और मरम्मत के लिए अब आपको फिर 2,000 करोड़ रुपए चाहिए। आखिर यह सब क्या हो रहा है?'
हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने JNNURM (जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन) के तहत करीब दो हजार करोड़ रुपए की लागत से शहर के अलग-अलग इलाकों में बनाए गए हजारों नए फ्लेट्स की बेहद जर्जर स्थिति को लेकर गुरुवार को गंभीर चिंता जताई। सुनवाई के दौरान पीठ ने अधिकारियों से कहा कि क्या आपको करदाताओं के दो हजार करोड़ रुपए इस तरह बर्बाद करने की अनुमति दी जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने कहा कि JNNURM का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था, लेकिन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) को दी गई द्वारका की 7 परियोजनाओं में से तीन में दो हजार करोड़ रुपए से विशेष मरम्मत कार्य की आवश्यकता है।
पीठ ने अधिकारियों से कहा कि आप लोगों ने सरकारी खजाने से दो हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन एक भी फ्लेट में कोई रहने वाला नहीं है। वहीं DUSIB के वकील ने द्वारका परियोजना के संबंध में बताया कि वहां तो मरम्मत कार्य कराने के लिए पहले ही निविदा (टेंडर) भी जारी हो चुके हैं। इसके बाद पीठ ने कहा कि आपने मकान बनाए और अब कह रहे हैं कि वे रहने लायक नहीं हैं तथा उनमें विशेष मरम्मत की जरूरत है और तो और इसके लिए भी आपको दो हजार करोड़ रुपए फिर चाहिए। इसके बाद पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है।
DUSIB व DSIIDC को मिली थी 52,344 फ्लेट बनाने की जिम्मेदारी
प्राप्त जानकारी के अनुसार साल 2009-10 में केन्द्र और दिल्ली सरकार की वित्तीय सहायता से शुरू JNNURM के तहत DUSIB और दिल्ली राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (DSIIDC) को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 52,344 फ्लेट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जिसकी वस्तु स्थिति रिपोर्ट में DUSIB ने बताया कि जहांगीरपुरी व सुल्तानपुरी स्थित उसकी परियोजनाओं के फ्लेट भी अब तक खाली पड़े हैं। वहीं इस योजना के तहत DSIIDC को सौंपी गई सभी 11 परियोजनाओं के फ्लेट भी रहने लायक नहीं हैं।
13 प्रोजेक्ट के फ्लेट्स पड़े हैं खाली, सबकी हालत है जर्जर
DUSIB के वकील ने पीठ को बताया कि कई कारणों से इन फ्लेट का आवंटन नहीं किया जा सका, जिनमें उनकी जर्जर हो चुकी स्थिति भी शामिल है। उन्होंने कहा कि कुछ मकानों का निर्माण पूरा नहीं हो सका, जबकि कई लोग उन स्थानों पर जाकर रहने के इच्छुक भी नहीं थे।
2,000 करोड़ बनाने पर खर्च, अब इतने ही मरम्मत के लिए चाहिए
मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि JNNURM योजना पर दो हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, इतनी राशि खर्च हो गई, लेकिन अब तक लोगों को फ्लेट का कब्जा नहीं दिया गया। इसके बाद पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या गरीबी उन्मूलन का यही तरीका है। पीठ ने अधिकारियों से सवाल किया कि क्या उन्हें पहले से यह अंदाजा नहीं था कि इन फ्लेट के खरीदार या लाभार्थी नहीं मिलेंगे। इसके बाद कड़ी टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा कि क्या आपको करदाताओं के दो हजार करोड़ रुपए इस तरह बर्बाद करने की अनुमति दी जा सकती है।
भाई राम कैंप, DID कैंप व मस्जिद कैंप के लोगों ने लगाई याचिका
पीठ ने ये टिप्पणियां भाई राम कैंप, DID कैंप और मस्जिद कैंप के कुछ निवासियों की अपील पर सुनवाई के दौरान कीं। इन अपील में एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास वाले क्षेत्र से उन्हें हटाए जाने की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। अपीलकर्ताओं ने उन्हें सावदा घेवरा में प्रस्तावित पुनर्वास का विरोध करते हुए कहा कि वहां स्कूल, बिजली और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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