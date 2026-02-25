दिल्ली वालों की जान की कीमत समझी जाए; ठेकेदारों की अग्रिम जमानत खारिज करते हुए HC ने कही बड़ी बात
पीठ ने कहा कि नियमों का हर तरह से उल्लंघन करते हुए वहां पर लगभग 20 फीट लंबा, 13 फीट चौड़ा व 14 फीट गहरा गड्ढा खेादा गया था। वहां कोई बैरिकेड या सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे, तो ऐसे में एक अप्रिय घटना तो होनी ही थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को जनकपुरी में एक गड्ढे में गिरे 25 साल के बाइक सवार युवक की मौत के मामले में दो ठेकेदारों को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक सड़कों को मौत का जाल नहीं बनने दिया जा सकता। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है कि दिल्ली के लोगों को हल्के में ना लिया जाए और उनकी जान की कीमत समझी जाए।
'ठेकेदारों की जिम्मेदारी थी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना'
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि सड़क बनाने के ठेके के अनुसार हिमांशु गुप्ता व कविश गुप्ता की ड्यूटी थी कि वे साइट पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिसमें किसी व्यक्ति या गाड़ी के गड्ढे में गिरने पर जरूरी बचाव उपकरण उपलब्ध कराना, फर्स्ट एड की सुविधा देना, पुलिस व मेडिकल अधिकारियों को तुरंत सूचित करना शामिल है।
'नियमों का उल्लंघन कर खोदा गया था वहां पर गड्ढा'
पीठ ने कहा कि आरोपी ठेकेदारों द्वारा काम की अनुमति की शर्तों, टेंडर की शर्तों व ट्रैफिक पुलिस की शर्तों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए वहां पर लगभग 20 फीट लंबा, 13 फीट चौड़ा व 14 फीट गहरा गड्ढा खेादा गया था। वहां कोई बैरिकेड या सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे, तो ऐसे में एक अप्रिय घटना तो होनी ही थी।
'दिल्ली के लोगों की जान की कीमत समझी जाए'
पीठ ने कहा कि अब समय आ गया है कि दिल्ली के लोगों को हल्के में न लिया जाए। उनकी जान की कीमत समझी जाए। अभी जैसी घटनाओं को सिर्फ ठेके की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा कि सभी लोगों को यह संदेश जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति या संस्था को ठेका मिला है। उसे जिम्मेदारी से काम करना होगा अन्यथा कानून के शिकंजे से उन्हें कोई नहीं बचा सकता।
गड्ढे में गिरकर हो गई थी युवक की मौत
बता दें कि शहर के रोहिणी इलाके के जनकपुरी में हुई इस घटना में एक निजी बैंक में काम करने वाले 25 साल के कर्मचारी कमल ध्यानी की 5 और 6 फरवरी की दरमियानी रात को मोटरसाइकिल गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि घटना के बाद दो आरोपियों व उनके सब-कॉन्ट्रैक्टर ने खुद को बचाने की जो साफ कोशिश की, उससे अदालत हैरान रह गई, क्योंकि सबूतों से पता चला कि उन्होंने पीड़ित की मदद करने के बजाय मौके पर जल्दी-जल्दी साइनेज और बैरिकेड्स लगा दिए थे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।