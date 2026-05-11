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दिल्ली में बदल जाएगा इस जगह का रंगरूप, हाई कोर्ट ने सौंदर्यीकरण के लिए किया स्पेशल टास्क फोर्स का गठन

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
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पीठ ने इस मामले में सभी पक्षकारों को 26 मई को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को कहा है। दरअसल पीठ ने इस क्षेत्र में जिस तरह से फेरी लगाने का काम हो रहा था, उसे भी नामंजूर कर दिया था। पीठ ने कहा था कि इससे लोगों के आने-जाने में रुकावट आ रही है।

दिल्ली में बदल जाएगा इस जगह का रंगरूप, हाई कोर्ट ने सौंदर्यीकरण के लिए किया स्पेशल टास्क फोर्स का गठन

दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक आनंद विहार बस टर्मिनल क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, पुनर्विकास और रखरखाव को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सख्त और सकारात्मक रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस काम के लिए शहरी विकास विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन किया है। इस बारे में एक आदेश जारी करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह व जस्टिस मधु जैन की पीठ ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार व टास्क फोर्स द्वारा अनुमोदित की गई सौंदर्यीकरण योजना 26 मई को अदालत के सामने रखी जाए।

हाईकोर्ट ने यह फैसला क्षेत्र में रेहड़ी-पटरी वालों की गतिविधि से जुड़ी एक याचिका पर आदेश जारी करते हुए दिया। आदेश जारी करते हुए पीठ ने कहा कि इस मामले में एक टास्क फोर्स गठन की जरूरत है क्योंकि आनंद विहार बस टर्मिनल क्षेत्र का पुनर्विकास कोई खास एजेंसी अकेले नहीं कर सकती। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को इस बात को भी तय करने का निर्देश दिया कि इस बीच क्षेत्र में किसी तरह की कोई गैरकानूनी रेहड़ी-पटरी ना लगने दी जाए।

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टास्क फोर्स में होंगे ये सब लोग

पीठ ने कहा कि टास्क फोर्स में दिल्ली नगर निगम के एक उपायुक्त व सहायक आयुक्त शामिल होंगे। साथ ही इसमें लोक निर्माण विभाग, दिल्ली परिवहन विभाग, भारतीय रेलवे, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष के नामित अधिकारी भी होंगे।

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PWD को आर्किटेक्ट की सेवा लेने को कहा

सुनवाई के दौरान पीठ ने सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास के इस काम के लिए अधिकारियों की पहली मीटिंग 20 मई को करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स, आनंद विहार बस टर्मिनल क्षेत्र के सौंदर्यीकरण एवं अन्य उद्देश्यों से योजना बनाने की दिशा में काम करेगी। पीठ ने कहा कि लोक निर्माण विभाग एक योग्य आर्किटेक्ट की सर्विस लेगा, जो एक विस्तृत योजना तैयार करेगा। इस योजना का 3D इलेक्ट्रॉनिक प्रतिनिधित्व पेश किया जाए।

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26 मई को रखी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

पीठ ने कहा कि इस मामले को लेकर 26 मई को एक वीडियो कान्फ्रेंसिंग रखी जाएगी, जिसमें सभी पक्षों को मौजूद रहना होगा। दरअसल पीठ ने इस क्षेत्र में जिस तरह से फेरी लगाने का काम हो रहा था, उसे भी नामंजूर कर दिया था। पीठ ने कहा था कि इससे लोगों के आने-जाने में रुकावट आ रही है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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