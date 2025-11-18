Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsHigh Court asks Centre and police to reply to plea of Sirsa over 1984 riots
दिल्ली दंगों के दौरान मौके पर मौजूद थे कमलनाथ; सिरसा की याचिका पर HC ने मांगा इन दो से जवाब

दिल्ली दंगों के दौरान मौके पर मौजूद थे कमलनाथ; सिरसा की याचिका पर HC ने मांगा इन दो से जवाब

संक्षेप: यह मामला दिल्ली के गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब पर दंगाइयों की भीड़ के धावा बोलने से जुड़ा है। याचिका के अनुसार दो सिखों, इंद्रजीत सिंह और मनमोहन सिंह को कथित तौर पर नाथ के नेतृत्व वाली भीड़ ने गुरुद्वारे के परिसर में जिंदा जला दिया था।

Tue, 18 Nov 2025 03:15 PMSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ फिर मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की उस अर्जी पर केंद्र और पुलिस से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की उस रिपोर्ट पेश करने की मांग की है, जिसमें 1984 में शहर के गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में हुए दंगे के दौरान कांग्रेस नेता कमलनाथ की मौजूदगी का जिक्र किया गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सिरसा ने अपनी याचिका में अदालत से अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की, कि वे उस समय के एडिशनल पुलिस कमिश्नर गौतम कौल द्वारा उस समय के पुलिस कमिश्नर को सौंपी गई रिपोर्ट को रिकॉर्ड में पेश करें, जिसमें नाथ की मौजूदगी को क्राइम की जगह, यानी गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में दिखाया गया था।

मामले पर सुनवाई के बाद जस्टिस रविंदर डुडेजा की अदालत ने सिरसा की इस अर्जी पर पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और उनसे 15 जनवरी, 2026 यानी सुनवाई की अगली तारीख तक या उससे पहले अपने जवाब दाखिल करने को कहा।

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील एचएस फुल्का ने कहा कि क्राइम की जगह पर कमलनाथ की मौजूदगी पुलिस रिकॉर्ड में अच्छी तरह से दर्ज थी, इसके अलावा उस समय कई अखबारों ने घटना की जगह और समय पर उनकी मौजूदगी का जिक्र किया था, लेकिन सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में उन पहलुओं पर विचार नहीं किया।

यह अर्जी सिरसा की साल 2022 में दायर उस मुख्य याचिका का हिस्सा है, जिसमें 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कथित रोल के लिए कमलनाथ को बिना किसी और देरी के गिरफ्तार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने इससे पहले 27 जनवरी, 2022 को SIT से याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा था।

सिरसा ने SIT को 1984 में यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में नाथ के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की, जिसमें पांच लोगों को मामले में आरोपी बनाया गया था और कथित तौर पर उन्हें कांग्रेस नेता के घर पर ठहराया गया था। उन आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया था। हालांकि बताते चलें कि कमलनाथ का नाम FIR में कभी नहीं था।

यह मामला दिल्ली के गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब पर दंगाइयों की भीड़ के धावा बोलने से जुड़ा है। याचिका में कहा गया है कि दो सिखों, इंद्रजीत सिंह और मनमोहन सिंह को कथित तौर पर नाथ के नेतृत्व वाली भीड़ ने गुरुद्वारे के परिसर में जिंदा जला दिया था।

SIT ने सितंबर 2019 में, सिख विरोधी दंगों के सात केस फिर से खोलने का फैसला किया था, जिनमें आरोपी या तो बरी हो गए थे या ट्रायल बंद कर दिया गया था। नोटिफिकेशन पब्लिक होने के बाद, सिरसा ने दावा किया था कि नाथ ने कथित तौर पर उन पांच लोगों को पनाह दी थी जो सात केस में से एक में आरोपी थे।

इस केस को लेकर नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी, जिसमें नाथ का नाम कभी नहीं था। केस (FIR नंबर 601/84) में आरोपी बनाए गए पांच लोगों को नाथ के घर में ठहराया गया था। इन सभी आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया था।'

सिरसा ने कहा था, 'क्योंकि SIT इस केस की भी दोबारा जांच करेगी, इसलिए दो गवाह SIT के सामने पेश होंगे जहां वे दंगों में नाथ की भूमिका के बारे में बताएंगे।' बता दें कि 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने कर दी थी, जिसके बाद सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Delhi High Court Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।