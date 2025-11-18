दिल्ली दंगों के दौरान मौके पर मौजूद थे कमलनाथ; सिरसा की याचिका पर HC ने मांगा इन दो से जवाब

संक्षेप: यह मामला दिल्ली के गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब पर दंगाइयों की भीड़ के धावा बोलने से जुड़ा है। याचिका के अनुसार दो सिखों, इंद्रजीत सिंह और मनमोहन सिंह को कथित तौर पर नाथ के नेतृत्व वाली भीड़ ने गुरुद्वारे के परिसर में जिंदा जला दिया था।

साल 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ फिर मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की उस अर्जी पर केंद्र और पुलिस से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की उस रिपोर्ट पेश करने की मांग की है, जिसमें 1984 में शहर के गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में हुए दंगे के दौरान कांग्रेस नेता कमलनाथ की मौजूदगी का जिक्र किया गया था।

सिरसा ने अपनी याचिका में अदालत से अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की, कि वे उस समय के एडिशनल पुलिस कमिश्नर गौतम कौल द्वारा उस समय के पुलिस कमिश्नर को सौंपी गई रिपोर्ट को रिकॉर्ड में पेश करें, जिसमें नाथ की मौजूदगी को क्राइम की जगह, यानी गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में दिखाया गया था।

मामले पर सुनवाई के बाद जस्टिस रविंदर डुडेजा की अदालत ने सिरसा की इस अर्जी पर पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और उनसे 15 जनवरी, 2026 यानी सुनवाई की अगली तारीख तक या उससे पहले अपने जवाब दाखिल करने को कहा।

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर वकील एचएस फुल्का ने कहा कि क्राइम की जगह पर कमलनाथ की मौजूदगी पुलिस रिकॉर्ड में अच्छी तरह से दर्ज थी, इसके अलावा उस समय कई अखबारों ने घटना की जगह और समय पर उनकी मौजूदगी का जिक्र किया था, लेकिन सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में उन पहलुओं पर विचार नहीं किया।

यह अर्जी सिरसा की साल 2022 में दायर उस मुख्य याचिका का हिस्सा है, जिसमें 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कथित रोल के लिए कमलनाथ को बिना किसी और देरी के गिरफ्तार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने इससे पहले 27 जनवरी, 2022 को SIT से याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा था।

सिरसा ने SIT को 1984 में यहां पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में नाथ के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की, जिसमें पांच लोगों को मामले में आरोपी बनाया गया था और कथित तौर पर उन्हें कांग्रेस नेता के घर पर ठहराया गया था। उन आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया था। हालांकि बताते चलें कि कमलनाथ का नाम FIR में कभी नहीं था।

यह मामला दिल्ली के गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब पर दंगाइयों की भीड़ के धावा बोलने से जुड़ा है। याचिका में कहा गया है कि दो सिखों, इंद्रजीत सिंह और मनमोहन सिंह को कथित तौर पर नाथ के नेतृत्व वाली भीड़ ने गुरुद्वारे के परिसर में जिंदा जला दिया था।

SIT ने सितंबर 2019 में, सिख विरोधी दंगों के सात केस फिर से खोलने का फैसला किया था, जिनमें आरोपी या तो बरी हो गए थे या ट्रायल बंद कर दिया गया था। नोटिफिकेशन पब्लिक होने के बाद, सिरसा ने दावा किया था कि नाथ ने कथित तौर पर उन पांच लोगों को पनाह दी थी जो सात केस में से एक में आरोपी थे।

इस केस को लेकर नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी, जिसमें नाथ का नाम कभी नहीं था। केस (FIR नंबर 601/84) में आरोपी बनाए गए पांच लोगों को नाथ के घर में ठहराया गया था। इन सभी आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया था।'