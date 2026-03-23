दिल्ली के उत्तम नगर में हाई अलर्ट; फोर्स तैनात, रडार पर 200 सोशल मीडिया अकाउंट
दिल्ली उत्तम नगर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस अफवाहों को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर नजर रख रही है। शांति बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है।
दिल्ली के उत्तम नगर में नवरात्र को देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पर है। होली के दौरान दो गुटों में हुए झगड़े और एक युवक की हत्या के बाद तनाव को रोकने के लिए जेजे कॉलोनी और बाजारों में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले करीब 80 अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस ने भ्रामक वीडियो के जरिए जुटाए गए 37 लाख रुपये के लेनदेन पर भी रोक लगा दी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस शांति बनाए रखने के लिए सख्त निगरानी कर रही है।
बाजारों में भीड़ कम
एक अधिकारी ने बताया कि उत्तम नगर में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। बाजारों में भीड़ भी कम दिख रही है। नवरात्र में कानून-व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर पुलिस सावधान है। अधिकारी ने बताया कि ईद के मौके पर किसी गड़बड़ी को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था लेकिन जांच के बाद उन सबको छोड़ दिया गया।
…ताकि शांति बनी रहे
द्वारका के पुलिस अधिकारी कुशल पाल सिंह ने बताया कि नवरात्र की वजह से जेजे कॉलोनी में पुलिस तैनात की गई है। यह कदम सिर्फ इसलिए उठाया गया है ताकि त्योहार के दौरान शांति बनी रहे। अभी वहां हालात बिल्कुल ठीक हैं लेकिन पुलिस लगातार नजर रख रही है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे कानून का पालन करें और कोई भी अफवाह पर भरोसा ना करें।
इस बात पर भड़का था बवाल
बता दें कि जेजे कॉलोनी में पड़ोस में रहने वाले दो परिवारों के बीच होली के दिन हुई झड़प में घायल हुए 26 वर्षीय तरुण की मौत हो गई थी। यह झड़प तब शुरू हुई जब एक समुदाय की लड़की की ओर से फेंका गया पानी का गुब्बारा गलती से दूसरे समुदाय की एक महिला को लग गया था। कई हिंदू राजनीतिक संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास सड़क जाम कर दिया।
अब तक 16 अरेस्ट
बाद में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने अब तक 16 लोगों को पकड़ा है जिनमें तीन महिलाएं और दो बच्चे भी शामिल हैं। मामले की जांच चल रही है। पुलिस सोशल मीडिया पर भी पूरी नजर रख रही है। अधिकारियों का कहना है कि वे सोशल मीडिया पर इसलिए नजर रख रहे हैं ताकि कोई गलत जानकारी या भड़काने वाली बातें न फैला सके। पुलिस ने चेताया है कि अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
रडार पर 200 से अधिक अकाउंट
सूत्रों ने बताया कि रडार पर 200 से अधिक संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट हैं जिनको ब्लॉक करने के अनुरोध भेजे गए हैं। इनमें से 70 से 80 अकाउंट बंद भी हो चुके हैं। ये अकाउंट अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे थे। जांच में सामने आया कि कुछ लोगों ने घटना के इमोशनल वीडियो फैलाकर दो दिन में ही करीब 37 लाख रुपये जमा कर लिए। पुलिस ने इन पैसों के लेनदेन पर रोक लगा दी है। जांच की जा रही है कि यह पैसा कहां से आया था।
कारोबारी बोले- पुलिस के पहरे से काम-धंधा मंदा
भारी बैरिकेड्स लगाकर आने-जाने के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं। हर आने-जाने वाले की बारीकी से जांच की जा रही है। हालांकि इसका असर बाजारों पर भी पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि लगातार पुलिस की मौजूदगी और चेकिंग से उनका काम-धंधा मंदा हो गया है। एक दुकानदार ने बताया कि लोग अभी भी डरे हुए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह काबू में और शांति बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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