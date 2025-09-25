hidden cctv camera used to call girls in bedroom big expose on swami chaiyanyanand delhi गर्ल्स हॉस्टल में कैमरा, रात को बेडरूम में बुलाता था लड़कियां; दिल्ली के चैतन्यानंद को लेकर बड़ा खुलासा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newshidden cctv camera used to call girls in bedroom big expose on swami chaiyanyanand delhi

गर्ल्स हॉस्टल में कैमरा, रात को बेडरूम में बुलाता था लड़कियां; दिल्ली के चैतन्यानंद को लेकर बड़ा खुलासा

दिल्ली के वसंत कुंज में 17 लड़कियों से यौन शोषण के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि चैतन्यानंद ने गर्ल्स हॉस्टल के कमरों में सीसीटीवी लगवाए थे और उन्हें अपने बेडरूम में भी बुलाता था।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीThu, 25 Sep 2025 11:53 AM
share Share
Follow Us on
गर्ल्स हॉस्टल में कैमरा, रात को बेडरूम में बुलाता था लड़कियां; दिल्ली के चैतन्यानंद को लेकर बड़ा खुलासा

दिल्ली में 17 छात्राओं के साथ यौन शोषण के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चैतन्यानंद ने अपने संस्थान के महिला हॉस्टल में कैरमे लगवाए थे। इसके साथ ही वो छात्राओं को रात में अपने कमरे में आने के लिए मजबूर करता था और उन्हें अपनी विदेश यात्राओं पर भी साथ ले जाता था। एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि चैतन्यानंद ने उसका नाम बदलने के लिए भी मजबूर किया था।

पुलिस के सामने पेश हुई 32 में से 17 छात्राओं ने चैतन्यानंद के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने, अश्ली मैसेज भेजने और उनसे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। अब इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार, चैतन्यानंद ने गर्ल्स हॉस्टल के कमरों में गुप्त रूप से सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। इसका खुलासा चैतन्यानंद के खिलाफ हुई एफआईआर में हुआ है। एफआईआर के अनुसार, चैतन्यानंद छात्राओं को देर रात अपने कमरे में आने के लिए दबाव बनाता था और उनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। एफआईआर में बताया गया है कि वो लड़कियों को लेकर विदेश यात्राओं पर भी जाता था।

चैतन्यानंद के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जिक्र है कि आरोपी एक छात्रा को उसका नाम बदलने के लिए भी मजबूर किया था। इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी चैतन्यानंद फरार चल रहा है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। चैतन्यानंद की तलाश में पुलिस लगातार उसके ठिकानों पर छापे मार रही है। इसके अलावा पुलिस चैतन्यानंद की साइबर निगरानी कर रही है।

बता दें कि वसंत कुंच स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का निदेशक है। बताया जा रहा है कि यह संस्थान कर्नाटक के शृंगेरी स्थित श्री श्री जगद्गुरू शंकराचार्य महासंस्थानम द्वारा संचालित होता है। संस्थान ने कहा कि उसने आरोपी से सभी संबंध तोड़ लिए हैं।