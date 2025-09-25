hidden camera installed by tenant near neighbour woman bathroom window noida पड़ोसन को नहाते देखना चाहता था किरायेदार, चुपके से बाथरूम के पास लगाया हिडन कैमरा; फिर हुआ ऐसा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newshidden camera installed by tenant near neighbour woman bathroom window noida

पड़ोसन को नहाते देखना चाहता था किरायेदार, चुपके से बाथरूम के पास लगाया हिडन कैमरा; फिर हुआ ऐसा

नोएडा के सेक्टर-126 थानाक्षेत्र के शाहपुर गांव में किराये के मकान में रहने वाली युवती के बाथरूम में दूसरे किरायेदार ने हिडन कैमरा लगाने का मामला सामने आया है। कैमरा मिलने के बाद युवती ने पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडाThu, 25 Sep 2025 11:17 AM
share Share
Follow Us on
पड़ोसन को नहाते देखना चाहता था किरायेदार, चुपके से बाथरूम के पास लगाया हिडन कैमरा; फिर हुआ ऐसा

नोएडा के सेक्टर-126 थानाक्षेत्र के शाहपुर गांव में किराये के मकान में रहने वाली युवती के बाथरूम में दूसरे किरायेदार ने हिडन कैमरा (छिपा हुआ कैमरा) लगाने का मामला सामने आया है। हिडन कैमरा मिलने के बाद युवती ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है।

पुलिस को दी गई शिकायत में युवती ने बताया कि वह निजी कंपनी में काम करती है। वह शाहपुर गांव में किराये का कमरा लेकर रहती है। कुछ ही समय बाद उसकी शादी होने वाली है। सोमवार को युवती जब कमरे से बाथरूम में नहाने के लिए गई तो उसने बाथरूम की खिड़की के पास एक हिडन कैमरा लगा देखा। इसे देखकर वह हैरान रह गई। युवती ने हिडन कैमरा को वहां से हटाया और अपने कमरे में रख दिया। शाम को ऑफिस से वापस रूम पर आने के बाद जब युवती ने उस हिडन कैमरे को चेक किया तो उसमें लगे एसडी कार्ड चिप में पड़ोसी किरायेदार की रामानंद की फोटो और वीडियो मिलीं।

कैमरे के अंदर मिला बड़ा सबूत

आरोपी रामानंद उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर का रहने वाला है और इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। जब वह युवती के बाथरूम के बाहर हिडन कैमरा लगा रहा था, तब की वीडियो और फोटो भी युवती को एसडी कार्ड में मिली हैं।

आरोपी रामानंद उसी इमारत में रहता है, जिसमें युवती रहती है। युवती का आरोप है कि रामानंद ने उसके निजी बाथरूम में इस मकसद से हिडन कैमरा लगाया था, ताकि वह उसकी वीडियो बना सके। युवती ने जब आरोपी ने इस बारे में पूछा तो उसने यह बात स्वीकार भी की। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।