पड़ोसन को नहाते देखना चाहता था किरायेदार, चुपके से बाथरूम के पास लगाया हिडन कैमरा; फिर हुआ ऐसा

नोएडा के सेक्टर-126 थानाक्षेत्र के शाहपुर गांव में किराये के मकान में रहने वाली युवती के बाथरूम में दूसरे किरायेदार ने हिडन कैमरा (छिपा हुआ कैमरा) लगाने का मामला सामने आया है। हिडन कैमरा मिलने के बाद युवती ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है।

पुलिस को दी गई शिकायत में युवती ने बताया कि वह निजी कंपनी में काम करती है। वह शाहपुर गांव में किराये का कमरा लेकर रहती है। कुछ ही समय बाद उसकी शादी होने वाली है। सोमवार को युवती जब कमरे से बाथरूम में नहाने के लिए गई तो उसने बाथरूम की खिड़की के पास एक हिडन कैमरा लगा देखा। इसे देखकर वह हैरान रह गई। युवती ने हिडन कैमरा को वहां से हटाया और अपने कमरे में रख दिया। शाम को ऑफिस से वापस रूम पर आने के बाद जब युवती ने उस हिडन कैमरे को चेक किया तो उसमें लगे एसडी कार्ड चिप में पड़ोसी किरायेदार की रामानंद की फोटो और वीडियो मिलीं।

कैमरे के अंदर मिला बड़ा सबूत आरोपी रामानंद उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर का रहने वाला है और इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। जब वह युवती के बाथरूम के बाहर हिडन कैमरा लगा रहा था, तब की वीडियो और फोटो भी युवती को एसडी कार्ड में मिली हैं।