दिल्ली में बड़े ड्रग तस्कर गिरोह का खुलासा, 6.25 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त; 5 आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने शहर में ड्रग्स सप्लाई में शामिल एक बड़े सप्लाई चेन गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इसके सरगना समेत पांच तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 6.25 करोड़ रुपए की हेरोइन भी बरामद की है। एक अधिकारी ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस सप्लाई चेन गिरोह के मुखिया की पहचान अनिल (50) नाम के शख्स के रूप में हुई है, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा NCB (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) और क्राइम ब्रांच सहित कई एजेंसियों को थी।

अधिकारी ने बताया कि गिरोह के सरगना अनिल ने इस अपराध की कमाई से दिल्ली और हरियाणा में कम से कम 10 करोड़ रुपए मूल्य के फ्लैट और अन्य व्यावसायिक संपत्तियां खरीदी हैं। पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) हरेश्वर स्वामी ने बताया कि, अनिल 20 से ज्यादा वर्षों से मादक पदार्थों की सप्लाई चेन में शामिल है और उसे दो मामलों में दोषी भी ठहराया जा चुका है।

पुलिस को इस गिरोह के बारे में तब जानकारी मिली जब पुलिस ने 29 अगस्त को भलस्वा डेयरी से अफसाना (23) को गिरफ्तार किया और उसके पास से 300 ग्राम हेरोइन बरामद की। उससे पूछताछ के बाद बुराड़ी से नरेंद्र (37) और उसकी पत्नी ज्योति (35) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उनके घर की तलाशी में 712 ग्राम हेरोइन जब्त की गई।

फिर 1 सितंबर को टीम ने निहाल विहार से एक अन्य सप्लायर संतोष (38) को गिरफ्तार किया और 97 ग्राम हेरोइन जब्त की। डीसीपी ने बताया कि संतोष के खिलाफ चार मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) के तहत और तीन अन्य मामले आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज हैं।

उन्होंने बताया कि इसके बाद संतोष के खुलासे पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने 8 सितंबर को तिलक नगर के विष्णु गार्डन स्थित एक घर पर छापा मारा और अनिल को 1.992 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अनिल के खिलाफ 13 मामले दर्ज हैं, जिनमें 1998 में एक डकैती डालने का मामला भी शामिल है।