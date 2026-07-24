गुरुग्राम में सालों से अटकी हीरो होंडा चौक रोड निर्माण की योजना जल्द रफ्तार पकड़ सकती है। जीएमडीए ने इसके डिजाइन से संबंधित 3 ऑप्शन हरियाणा सरकार को भेजे हैं। इनमें से किसी एक पर मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक रोड निर्माण के तीन विकल्प में से किसी एक विकल्प को मंजूरी के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने हरियाणा सरकार को दोबारा भेजा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी मिलने के बाद इसके निर्माण की दिशा में टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

करीब 7 साल पहले जीएमडीए ने करीब 3 किमी लंबे इस रोड के निर्माण की योजना बनाई थी। नए अधिनियम के तहत जमीन अधिग्रहण में दिक्कत आने के चलते फैसला लिया गया कि इस मुख्य सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के माध्यम से जमीन का अधिग्रहण करवाया जाए। इसके साथ हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक रोड को नेशनल हाईवे नंबर 352डब्ल्यू का हिस्सा बनाने को लेकर विचार विमर्श हुआ।

5 साल से लटकी है योजना जीएमडीए के आग्रह पर एनएचएआई ने करीब 5 साल पहले इस जमीन का अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद से लेकर अब तक यह फैसला नहीं हो सका है कि इस रोड को किस डिजाइन के हिसाब से तैयार किया जाए। पिछले साल के अंत में जीएमडीए ने इस रोड को एलिवेटिड तैयार करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा था। मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए थे कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के सचिव वी.उमाशंकर की अध्यक्षता में बैठक करके इस रोड के निर्माण की योजना को निर्धारित किया जाए। दो बार बैठक रखी गई, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते स्थगित हो गई।

जीएमडीए ने दोबारा भेजा प्रस्ताव जीएमडीए ने अब दोबारा इस सिलसिले में हरियाणा सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। पहले प्रस्ताव के मुताबिक उमंग भारद्वाज चौक पर फ्लाईओवर के निर्माण के अलावा बची सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाए। दूसरे प्रस्ताव के मुताबिक उमंग भारद्वाज चौक, सेक्टर-37 और खांडसा पर फ्लाईओवर बनाया जाए। तीसरे प्रस्ताव के मुताबिक हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक रोड को एलिवेटेड बनाया जाए।

बारिश के बाद सड़क की हालत और बदहाल बारिश के बाद इस रोड की हालत बदहाल हो गई है। करीब 70 हजार वाहन इस रोड पर रोजाना चलते हैं। वाहन चालकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बता दें कि तीन महीने पहले करीब 76 लाख रुपये से इस सड़क की मरम्मत की गई थी।

गुरुग्राम में 3 सड़कें मानकों पर खरी नहीं गुरुग्राम में सड़कों के कायाकल्प और धूल प्रदूषण पर रोक लगाने के नाम पर कागजी खानापूर्ति करने वाले अधिकारियों पर अब गाज गिरना तय है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा चलाए गए ऑपरेशन क्लीन एयर के तहत जब धरातल पर जांच की गई तो दावों की पोल खुल गई। गुरुग्राम में जांची गई 14 मुख्य सड़कों में से तीन सड़कें आयोग के तय पैमानों पर पूरी तरह नाकाम साबित हुईं। चौंकाने वाली बात यह रही कि नगर निगम ने आयोग को भेजी अपनी रिपोर्ट में इन सड़कों को मानकों के अनुसार पूरा होना दर्शाया था। इस बड़े फर्जीवाड़े पर कड़ा ऐतराज जताते हुए आयोग ने दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फरमान जारी कर दिया है।

कागजी दावों और जमीनी हकीकत में मिला बड़ा अंतर निरीक्षण से पूर्व नगर निगम के अधिकारियों ने आयोग को लिखित रिपोर्ट सौंपी थी कि सभी सड़कों को तय मापदंडों के आधार पर चकाचक कर दिया गया है। हालांकि, मौके पर पहुंची जांच टीमों को कई जगह सड़क किनारे गड्ढे, बिखरी मिट्टी और अधूरा काम मिला, जिससे अधिकारियों के झूठे दावों का पर्दाफाश हो गया।