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काम की बात: हीरो होंडा चौक रोड निर्माण के लिए GMDA ने हरियाणा सरकार के सामने रखे ये 3 ऑप्शन

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम में सालों से अटकी हीरो होंडा चौक रोड निर्माण की योजना जल्द रफ्तार पकड़ सकती है। जीएमडीए ने इसके डिजाइन से संबंधित 3 ऑप्शन हरियाणा सरकार को भेजे हैं। इनमें से किसी एक पर मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

Hero Honda Chowk road in Gurugram
Hero Honda Chowk road in Gurugram

गुरुग्राम में हीरो होंडा चौक रोड निर्माण के तीन विकल्प में से किसी एक विकल्प को मंजूरी के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने हरियाणा सरकार को दोबारा भेजा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी मिलने के बाद इसके निर्माण की दिशा में टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

करीब 7 साल पहले जीएमडीए ने करीब 3 किमी लंबे इस रोड के निर्माण की योजना बनाई थी। नए अधिनियम के तहत जमीन अधिग्रहण में दिक्कत आने के चलते फैसला लिया गया कि इस मुख्य सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के माध्यम से जमीन का अधिग्रहण करवाया जाए। इसके साथ हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक रोड को नेशनल हाईवे नंबर 352डब्ल्यू का हिस्सा बनाने को लेकर विचार विमर्श हुआ।

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5 साल से लटकी है योजना

जीएमडीए के आग्रह पर एनएचएआई ने करीब 5 साल पहले इस जमीन का अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद से लेकर अब तक यह फैसला नहीं हो सका है कि इस रोड को किस डिजाइन के हिसाब से तैयार किया जाए। पिछले साल के अंत में जीएमडीए ने इस रोड को एलिवेटिड तैयार करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा था। मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए थे कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के सचिव वी.उमाशंकर की अध्यक्षता में बैठक करके इस रोड के निर्माण की योजना को निर्धारित किया जाए। दो बार बैठक रखी गई, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते स्थगित हो गई।

जीएमडीए ने दोबारा भेजा प्रस्ताव

जीएमडीए ने अब दोबारा इस सिलसिले में हरियाणा सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। पहले प्रस्ताव के मुताबिक उमंग भारद्वाज चौक पर फ्लाईओवर के निर्माण के अलावा बची सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाए। दूसरे प्रस्ताव के मुताबिक उमंग भारद्वाज चौक, सेक्टर-37 और खांडसा पर फ्लाईओवर बनाया जाए। तीसरे प्रस्ताव के मुताबिक हीरो होंडा चौक से लेकर उमंग भारद्वाज चौक तक रोड को एलिवेटेड बनाया जाए।

बारिश के बाद सड़क की हालत और बदहाल

बारिश के बाद इस रोड की हालत बदहाल हो गई है। करीब 70 हजार वाहन इस रोड पर रोजाना चलते हैं। वाहन चालकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बता दें कि तीन महीने पहले करीब 76 लाख रुपये से इस सड़क की मरम्मत की गई थी।

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गुरुग्राम में 3 सड़कें मानकों पर खरी नहीं

गुरुग्राम में सड़कों के कायाकल्प और धूल प्रदूषण पर रोक लगाने के नाम पर कागजी खानापूर्ति करने वाले अधिकारियों पर अब गाज गिरना तय है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा चलाए गए ऑपरेशन क्लीन एयर के तहत जब धरातल पर जांच की गई तो दावों की पोल खुल गई। गुरुग्राम में जांची गई 14 मुख्य सड़कों में से तीन सड़कें आयोग के तय पैमानों पर पूरी तरह नाकाम साबित हुईं। चौंकाने वाली बात यह रही कि नगर निगम ने आयोग को भेजी अपनी रिपोर्ट में इन सड़कों को मानकों के अनुसार पूरा होना दर्शाया था। इस बड़े फर्जीवाड़े पर कड़ा ऐतराज जताते हुए आयोग ने दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फरमान जारी कर दिया है।

कागजी दावों और जमीनी हकीकत में मिला बड़ा अंतर

निरीक्षण से पूर्व नगर निगम के अधिकारियों ने आयोग को लिखित रिपोर्ट सौंपी थी कि सभी सड़कों को तय मापदंडों के आधार पर चकाचक कर दिया गया है। हालांकि, मौके पर पहुंची जांच टीमों को कई जगह सड़क किनारे गड्ढे, बिखरी मिट्टी और अधूरा काम मिला, जिससे अधिकारियों के झूठे दावों का पर्दाफाश हो गया।

गलत आंकड़े पेश करने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई

आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फर्जी रिपोर्ट तैयार करने और गलत जानकारी देकर गुमराह करने वाले कर्मचारियों व अभियंताओं को चिन्हित किया जाए। ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर विभागीय गाज गिरना तय माना जा रहा है। सीएक्यूएम ने स्पष्ट कर दिया है कि बची हुई सड़कों के सुधारीकरण कार्य को बिना किसी ढिलाई के जल्द पूरा किया जाए।

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Praveen Sharma

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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