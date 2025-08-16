Helicopter service from Delhi to Khatu Shyam-Salasar Balaji, know how much time and fare will be required दिल्ली से खाटू श्याम-सालासर बालाजी के लिए शुरू होगी हेलिकॉप्टर सेवा, जानिए कितना लगेगा किराया व समय, Ncr Hindi News - Hindustan
Helicopter service from Delhi to Khatu Shyam-Salasar Balaji, know how much time and fare will be required

दिल्ली से खाटू श्याम-सालासर बालाजी के लिए शुरू होगी हेलिकॉप्टर सेवा, जानिए कितना लगेगा किराया व समय

इस हेलिकॉप्टर सेवा को शुरू करने वाली एविएशन कंपनी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 23 अगस्त को पहली उड़ान सेवा सुबह 9.30 बजे दिल्ली से रवाना होगी जिसमें विशेष रूप से आमंत्रित विशिष्ट अतिथि सवार होंगे।

Sourabh Jain वार्ता, नई दिल्लीSat, 16 Aug 2025 03:59 PM
दिल्ली से राजस्थान के धार्मिक स्थलों खाटू श्याम और सालासर बालाजी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहद अच्छी खबर है। इन धार्मिक स्थलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी से जल्द ही हेलिकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली है, जिसके बाद वहां दर्शन के इच्छुक भक्त कुछ ही घंटों में अपनी यात्रा पूरी करके वापस आ सकेंगे। यह हेलिकॉप्टर सेवा दिल्ली के रोहिणी हेलीपोर्ट से 23 अगस्त से शुरू होगी और एक बार दर्शन करके वापस आने में कुल साढ़े छह घंटों का समय लगेगा।

इस सेवा को शुरू करने वाले निजी सेवा कंपनी स्यंदन एविएशन ने बताया कि वह आगामी 23 अगस्त से इस राउंड ट्रिप सेवा की शुरुआत करने जा रही है। कंपनी के अनुसार इस यात्रा के दौरान करीब साढ़े छह घंटे में श्रद्धालु दोनों मंदिरों के दर्शन कर वापस आ सकते हैं। आना-जाना मिलाकर कुल दूरी 700 किलोमीटर की होगी।

हेलिकॉप्टर सेवा के लिए लगने वाले शुल्क के बारे में जानकारी देते हुए कंपनी ने बताया कि इस सेवा के लिए एक व्यक्ति का किराया 95 हजार रुपए रखा गया है, जिसमें हेलीपैड से मंदिर तक आने-जाने की सुविधा, दर्शन से पहले तरोंताजा होने के लिए होटल रूम, सात्विक खाना और दोनों धार्मिक स्थलों पर वीआईपी दर्शन व प्रसाद की सुविधा भी दी जाएगी।

एविएशन कंपनी के मुताबिक 23 अगस्त को पहली उड़ान सेवा सुबह 9.30 बजे दिल्ली से रवाना होगी जिसमें विशेष रूप से आमंत्रित विशिष्ट अतिथि सवार होंगे। इस मौके पर जानकारी देते हुए स्यंदन एविएशन के प्रबंध निदेशक अभिनव सहाय ने कहा, 'भारत में सड़क मार्ग से धार्मिक यात्रा करने में अक्सर घंटों लग जाते हैं। हम इसे बदल रहे हैं। खाटू श्याम और सालासर बालाजी की यात्रा में लगने वाले 16 से 24 घंटे के समय की जगह श्रद्धालु अब सिर्फ छह घंटे में भगवान का आशीर्वाद लेकर आराम से घर लौट सकते हैं।'