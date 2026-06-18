गाजियाबाद में ताजियों की ऊंचाई तय, मोहर्रम पर किसी भी नई परंपरा को शुरू नहीं करने की अपील
गाजियाबाद जिला प्रशासन ने मोहर्रम त्योहार के मद्देनजर कमर कस ली है। जिलाधिकारी ने जिले में निकलने वाले ताजियों की ऊंचाई तय कर दी है। साथ ही मोहर्रम पर किसी भी नई परंपरा को शुरू नहीं करने की अपील की गई है। बुधवार को अधिकारियों की हुई एक बैठक में त्योहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने पर चर्चा की गई।
गाजियाबाद में मोहर्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस और जिला प्रशासन ने मोहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से कराने के लिए बुधवार को एक अहम बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने सुरक्षा के लिहाज से मोहर्रम पर निकलने वाले ताजियों की ऊंचाई तय करते हुए कहा कि इसे 12 फीट से अधिक न रखी जाए।
बैठक में करबला क्षेत्र में सफाई, पेयजल,प्रकाश व्यवस्था और झूलते तारों को ठीक करने की मांग की। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ और अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) राज करन नैय्यर की अध्यक्षता में संयुक्त बैठक कलेक्ट्रेट में हुई। इसमें मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि और आयोजनकर्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने मोहर्रम आयोजन स्थल और करबला क्षेत्र में साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, सड़क की मरम्मत और झूलते बिजली के तारों को ठीक कराने की मांग की। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी आवश्यक कार्य 20 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए।
12 फीट से ज्यादा ऊंचा न हो ताजिया
जिलाधिकारी ने प्रतिनिधियों से कहा कि मोहर्रम आपसी सौहार्द, शांति और अनुशासन के साथ संपन्न कराने में सहयोग चाहिए। उन्होंने सुरक्षा और नियमानुसार व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए कि मोहर्रम पर निकाले जाने वाले ताजियों की ऊंचाई जमीन से 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी भी प्रकार की नई परंपरा शुरू नहीं की जाए।
जनपद में 87 ताजिए निकाले जाएंगे
उन्होंने कहा कि यदि कहीं ध्वनि विस्तारक यंत्र या डीजे का प्रयोग किया जाता है तो उसकी ध्वनि निर्धारित मानकों के अनुरूप रखी जाए। अपर पुलिस आयुक्त राज करन नैय्यर ने बताया कि प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जनपद में 87 ताजिए निकाले जाएंगे। इसके अलावा मन्नत के ताजिए भी निकाले जा सकते हैं।
तनाव का माहौल नहीं पैदा होने दिया जाएगा
अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारी (एसीपी) अपने क्षेत्र में नियमित भ्रमण कर मोहर्रम मार्गों का निरीक्षण करेंगे। यह तय करेंगे कि श्रद्धालुओं और आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मोहर्रम के लिए ड्यूटी लगाई जाएगी। कहीं पर भी तनाव का माहौल नहीं पैदा होने दिया जाएगा।
मोहर्रम और कांवड़ यात्रा की तैयारी तेज
आगामी मोहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर कमिश्नरेट पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को पुलिस आयुक्त ने पुलिस कार्यालय स्थित मीटिंग हॉल में अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था सुदृढ़ीकरण तथा विभिन्न अभियानों की प्रगति की समीक्षा के लिए अधीनस्थों के साथ बैठक की। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड ने बैठक में अपराधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई, लंबित मामलों के निस्तारण और विभिन्न अभियानों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।