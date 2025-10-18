गुरुग्राम में धनतेरस पर ‘महा जाम’, उमंग भारद्वाज चौक पर 5 घंटे तक फंसी रहीं गाड़ियां

संक्षेप: धनतेरस के त्योहारी सीजन की खरीदारी ने शनिवार को गुरुग्राम की सड़कों को बुरी तरह जाम कर दिया। सुबह 8 बजे से ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई और प्रमुख चौराहों पर वाहन चालक घंटों तक भीषण जाम से जूझते रहे।

धनतेरस के त्योहारी सीजन की खरीदारी ने शनिवार को गुरुग्राम की सड़कों को बुरी तरह जाम कर दिया। सुबह 8 बजे से ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई और प्रमुख चौराहों पर वाहन चालक घंटों तक भीषण जाम से जूझते रहे। सबसे बुरा हाल उमंग भारद्वाज चौक का रहा, जहां सुबह से ही ट्रैफिक की रफ्तार इतनी धीमी हो गई कि वाहन चालकों को पांच घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ा।

इसके अलावा, दौलताबाद फ्लाईओवर, सदर बाजार, सिविल लाइन एरिया, सोहना चौक, न्यू कॉलोनी, राजेंद्रा पार्क और सेक्टर-9 रोड पर भी वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं। सुबह 8 बजे से ही शहर के अंदर वाहन रेंग-रेंग कर चल रहे थे, जिससे पूरा दिन अस्त-व्यस्त रहा।

लोगों को हुई भारी परेशानी जाम के कारण आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। खरीदारी के लिए निकले लोग और दफ्तर जाने वाले पेशेवर दोनों का कीमती समय जाम में बर्बाद हो गया। घंटों जाम में फंसे रहने से कई लोग मानसिक तनाव और अत्यधिक हॉर्न के शोर से परेशान हुए। भीड़भाड़ वाले सदर बाजार और सोहना चौक जैसे इलाकों में जाम के कारण आवश्यक सेवाएं और आपातकालीन वाहनों को निकलने में भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। त्योहारों के उत्साह के बीच गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने में असफल रही, जिससे निवासियों को हर साल की तरह इस बार भी जाम की समस्या से जूझना पड़ा।

गुरुग्राम पुलिस और अग्निशमन विभाग का सदर बाजार में संयुक्त मार्च वहीं, त्योहारी सीजन के दौरान जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को गुरुग्राम पुलिस और हरियाणा अग्निशमन विभाग ने सदर बाजार में एक संयुक्त मार्च निकाला। इस मार्च का उद्देश्य बाजार क्षेत्र के दुकानदारों और नागरिकों को सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक करना था। इस संयुक्त मार्च के माध्यम से मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। दुकानदारों और नागरिकों को आग से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया गया। बाजार में भीड़ को नियंत्रित करने के तरीकों और नियमों की जानकारी दी गई। नागरिकों से अपील की गई कि वे बाजार के रास्तों पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें, ताकि आपातकालीन स्थिति में अग्निशमन वाहनों का आवागमन सुगम बना रहे।