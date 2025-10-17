Hindustan Hindi News
दिवाली से पहले दिल्ली की सड़कों पर भारी भीड़, पुलिस की क्या तैयारी; पढ़िए ट्रैफिक एडवाइजरी

Fri, 17 Oct 2025 11:06 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के बाजारों और सड़कों पर दिवाली की तैयारियों में जुटे लोगों की भारी भीड़ दिख रही है जिसकी वजह से शुक्रवार को शहर की सड़कों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई और लोग घंटों फंसे रहें।

यातायात पुलिस के अनुसार, सड़कों की क्षति और मरम्मत के काम के कारण भी प्रमुख चौराहों पर यातायात बाधित और धीमा हुआ है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे दिल्ली-एनसीआर में यात्रा करते समय अतिरिक्त समय लें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, सड़कों की क्षति और मरम्मत के काम के कारण भी प्रमुख चौराहों पर यातायात बाधित और धीमा हुआ है।

इस बीच, स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सभी यातायात कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दीं। पुलिस आयुक्त (यातायात) अजय चौधरी ने बताया, "शहर भर में अधिकतम तैनाती की गई है। मोटरसाइकिल पर कर्मियों को तैनात किया गया है और उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हम आने वाले दिनों में भीड़ को नियंत्रित करने और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

पुलिस की क्या एडवाइजरी

नई एडवाइजरी के अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड की क्षतिग्रस्त सीवर लाइन के चलते मुख्य सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बन जाने से भेरा एन्क्लेव चौक पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है> विकासपुरी से आने वाले यातायात को अंडरपास के माध्यम से पीरागढ़ी की ओर मोड़ दिया गया है, जबकि ज्वालापुर से आने वाले वाहनों को जीएच-14 की ओर मोड़ा जा रहा है।

एक अन्य घटना में, बदरपुर से आश्रम चौक की ओर जाने वाले मथुरा रोड पर एनएफसी रेड लाइट के पास एक क्लस्टर बस के खराब हो जाने से यातायात बाधित हो गया, जिससे व्यस्त समय के दौरान यातायात में रुकावट पैदा हो गई। दिवाली से पहले शहर में भारी वाहनों की आवाजाही के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है, और शाम के समय प्रमुख बाजारों में लंबा जाम लग गया।

इस बीच, दिवाली की भीड़ को देखते हुए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शहर भर में भारी यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थाएं कड़ी कर दी हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) दिनेश के. गुप्ता ने बताया कि नो-पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को हटाया जा रहा है और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए मौके पर ही चालान काटे जा रहे हैं और चालान ऐप के जरिए भी चालान काटे जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि लाजपत नगर, सरोजिनी नगर और कनॉट प्लेस जैसे प्रमुख बाजारों के लिए खास ट्रैफिक प्लान तैयार किए गई हैं, जहां त्योहार से पहले भीड़भाड़ चरम पर रहने की उम्मीद है।

पीटीआई से इनपुट

Delhi News Delhi News In Hindi
