झमाझम बारिश से गुरुग्राम में बिगड़े हालात, दिल्ली-जयपुर हाईवे पर लगा लंबा जाम

बारिश का सबसे बुरा असर शहर की प्रमुख सड़कों पर देखने को मिला। राजीव चौक फ्लाईओवर से पहले और नरसिंहपुर में भीषण जलभराव के कारण हाईवे की रफ्तार पूरी तरह थम गई। सड़कों पर एक-एक फीट तक पानी भर गया, जिससे घंटों तक जाम लगा रहा।

दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मंगलवार को हुई जोरदार बारिश ने पूरे एनसीआर क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में मंगलवार शाम करीब 4 बजे हुई मूसलाधार बारिश ने नगर निगम और GMDA के जल निकासी प्रबंधन की पोल खोल दी। इस दौरान सिर्फ एक घंटे की तेज बारिश से दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ करीब पांच-पांच किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आधे घंटे का सफर तय करने में लोगों को चार-चार घंटे लग गए, जिसके कारण वाहन चालक आधी रात तक घर पर पहुंचे।

बारिश का सबसे बुरा असर शहर की प्रमुख सड़कों पर देखने को मिला। राजीव चौक फ्लाईओवर से पहले और नरसिंहपुर में भीषण जलभराव के कारण हाईवे की रफ्तार पूरी तरह थम गई। दौलताबाद फ्लाईओवर की तरफ जाने और आने वाली दोनों सड़कों पर एक-एक फीट तक पानी भर गया, जिससे घंटों तक जाम लगा रहा।

उधर रेलवे रोड पर सेक्टर-5 के चौक और पुलिस बूथ के पास दो फीट तक पानी भर गया। दौलताबाद फ्लाईओवर से बस स्टैंड तक पहुंचने में लोगों को एक घंटे से ज्यादा का समय लगा। सेक्टर 4, 7, 9, 10, 15, 31, 38, 46, सुशांत लोक, हीरो होंडा चौक, पटौदी रोड, खेड़की दौला और मोहम्मदपुर झाड़सा समेत शहर के हर कोने में पानी भर गया।