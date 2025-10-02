Heavy rains lash Delhi on Dussehra, PM Modi will not attend the Ravana Dahan event. दशहरा पर दिल्ली में भारी बारिश, रावण दहन कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगे PM मोदी, Ncr Hindi News - Hindustan
एनसीआर News
Heavy rains lash Delhi on Dussehra, PM Modi will not attend the Ravana Dahan event.

दशहरा पर दिल्ली में भारी बारिश, रावण दहन कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगे PM मोदी

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 07:19 PM
दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश के चलते दशहरा कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हो रही है। जोरदार बारिश के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दशहरा कार्यक्रम में शामिल होने का प्रोग्राम रद्द हो गया है। आज के रावण दहन कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आने वाली थीं, लेकिन उनका दौरा रद्द नहीं हुआ था।

पीएम मोदी पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में आईपी एक्सटेंशन रामलीला समिति द्वारा आयोजित दशहरा समारोह में भाग लेने आने वाले थे। मगर लगातार होती बारिश के चलते उनका दौरा कैंसल हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाल किला के माधवदास पार्क में आयोजित श्री धार्मिक लीला कमेटी में पहुंचीं थी, जहां रावण दहन कार्यक्रम विधिवत संपन्न हुआ।

इधर दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा स्थित श्री केशव रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला में आना भी रद हो गया। शाह के आगमन के चलते यहां भारी पुलिस सुरक्षा बल तैनात था, जो उनके न आने की खबर सामने आने के बाद धीरे-धीरे हट गया है। इसके बाद शाह के आगमन के बिना ही रावण दहन कार्यक्रम शुरू हुआ।

दशहरा पर वीवीआईपी आगमन के चलते दिल्ली में 20 हजार जवानों को तैनात किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, रामलीला मैदान में बहुस्तरीय व्यवस्था और तोड़फोड़-रोधी जाँच के साथ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। त्वरित प्रतिक्रिया दल, स्वाट कमांडो और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। यातायात पुलिस ने कहा कि विभिन्न मार्गों पर मार्ग परिवर्तन और प्रतिबंध लगाए जाएँगे।

पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी निगरानी, ​​डॉग स्क्वॉड और ड्रोन-रोधी उपाय लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर और चौकियाँ स्थापित की गई हैं और बाज़ारों व सार्वजनिक स्थानों पर गश्त बढ़ा दी गई है। मुख्य रामलीला मैदानों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ और अग्नि सुरक्षा दल तैनात किए गए हैं।