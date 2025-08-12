दिल्ली-एनसीआर में झूम के बरसे बदरा; कई इलाकों में जोरदार बारिश, सड़कों पर जलभराव

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार तड़के से एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते तापमान में भी कमी आई है। हालांकि, कुछ जगहों पर निचले इलाकों में जलभराव की भी खबरें सामने आ रही हैं।

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार तड़के से एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते तापमान में भी कमी आई है। हालांकि, कुछ जगहों पर निचले इलाकों में जलभराव की भी खबरें सामने आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में दो दिन बाद फिर तेज बारिश का दौर लौटने के आसार हैं। इसके चलते अधिकतम तापमान में तीन डिग्री तक गिरावट आने का अनुमान है। बुधवार को भी बादल और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार और बुधवार को दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। इस बीच कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

वहीं, बुधवार के बाद दिल्ली में फिर से तेज बारिश का दौर आ सकता है। गुरुवार को दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश तक हो सकती है। इसके चलते अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक की गिरावट होगी और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिलेगी।

इस बीच, सोमवार को दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा। राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में हल्के बादलों की मौजूदगी लगातार बनी रही, लेकिन बीच-बीच में तेज धूप भी निकलती रही। इसके चलते तापमान में हल्का इजाफा हुआ है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 91 से 62 फीसदी तक रहा।