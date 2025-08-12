Heavy rains lash Delhi-NCR many areas waterlogging on roads दिल्ली-एनसीआर में झूम के बरसे बदरा; कई इलाकों में जोरदार बारिश, सड़कों पर जलभराव, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsHeavy rains lash Delhi-NCR many areas waterlogging on roads

दिल्ली-एनसीआर में झूम के बरसे बदरा; कई इलाकों में जोरदार बारिश, सड़कों पर जलभराव

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार तड़के से एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते तापमान में भी कमी आई है। हालांकि, कुछ जगहों पर निचले इलाकों में जलभराव की भी खबरें सामने आ रही हैं।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 05:36 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली-एनसीआर में झूम के बरसे बदरा; कई इलाकों में जोरदार बारिश, सड़कों पर जलभराव

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में मंगलवार तड़के से एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते तापमान में भी कमी आई है। हालांकि, कुछ जगहों पर निचले इलाकों में जलभराव की भी खबरें सामने आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में दो दिन बाद फिर तेज बारिश का दौर लौटने के आसार हैं। इसके चलते अधिकतम तापमान में तीन डिग्री तक गिरावट आने का अनुमान है। बुधवार को भी बादल और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार और बुधवार को दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। इस बीच कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

वहीं, बुधवार के बाद दिल्ली में फिर से तेज बारिश का दौर आ सकता है। गुरुवार को दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश तक हो सकती है। इसके चलते अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक की गिरावट होगी और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिलेगी।

इस बीच, सोमवार को दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा। राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में हल्के बादलों की मौजूदगी लगातार बनी रही, लेकिन बीच-बीच में तेज धूप भी निकलती रही। इसके चलते तापमान में हल्का इजाफा हुआ है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 91 से 62 फीसदी तक रहा।

वायु गुणवत्ता सूचकांक 106 अंक पर रहा

मौसम के कारकों के चलते दिल्ली की हवा लगातार साफ-सुथरी बनी हुई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 106 अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। रविवार को यह 76 अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है। अगले दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता का स्तर इसी के आसपास रहने की संभावना है।