गुरुग्राम में भारी बारिश से नरसिंहपुर में हुआ जलभराव, जीएमडीए ने संभाला मोर्चा

गुरुग्राम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर स्थित नरसिंहपुर सर्विस लेन पर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। जलभराव की गंभीर स्थिति को देखते हुए जीएमडीए ने मोर्चा संभाल लिया है।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। गौरव चौधरीTue, 2 Sep 2025 02:16 PM
गुरुग्राम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर स्थित नरसिंहपुर सर्विस लेन पर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। जलभराव की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला उपायुक्त अजय कुमार के आदेशानुसार, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने मोर्चा संभाल लिया है और जल निकासी के लिए युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया है।

मंगलवार सुबह से ही नरसिंहपुर सर्विस लेन पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे एक्सप्रेसवे पर यातायात की गति धीमी पड़ गई और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जीएमडीए के चीफ इंजीनियर विक्रम सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया, "नरसिंहपुर क्षेत्र में जलभराव एक बड़ी चुनौती है। हमने तुरंत 10 हाई-पावर पंपसेट सक्रिय कर दिए हैं और अतिरिक्त पंपों की भी व्यवस्था की जा रही है। हमारा पहला लक्ष्य सर्विस लेन से पानी निकालकर एक्सप्रेसवे पर यातायात को सुचारू बनाना है।"

जीएमडीए की टीमें जेसीबी मशीनों की मदद से आसपास की नालियों और ड्रेनेज चैनलों में आई रुकावटों को भी दूर करने में जुटी हैं, ताकि पानी की निकासी तेजी से हो सके। ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी यातायात प्रबंधन के लिए तैनात किया गया है, जो वाहनों को मुख्य कैरिजवे की ओर डायवर्ट कर रहे हैं।

इस बीच, जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वह शहर के अन्य संवेदनशील स्थानों जैसे हीरो होंडा चौक अंडरपास, गोल्फ कोर्स रोड और सोहना रोड पर भी कड़ी नजर रखे हुए है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जलभराव वाले मार्गों का उपयोग करने से बचें और किसी भी आपात स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें। प्रशासन का दावा है कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य किया जा सके।