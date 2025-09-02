गुरुग्राम में भारी बारिश से नरसिंहपुर में हुआ जलभराव, जीएमडीए ने संभाला मोर्चा

गुरुग्राम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर स्थित नरसिंहपुर सर्विस लेन पर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। जलभराव की गंभीर स्थिति को देखते हुए जीएमडीए ने मोर्चा संभाल लिया है।

गुरुग्राम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर स्थित नरसिंहपुर सर्विस लेन पर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। जलभराव की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला उपायुक्त अजय कुमार के आदेशानुसार, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने मोर्चा संभाल लिया है और जल निकासी के लिए युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया है।

मंगलवार सुबह से ही नरसिंहपुर सर्विस लेन पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे एक्सप्रेसवे पर यातायात की गति धीमी पड़ गई और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जीएमडीए के चीफ इंजीनियर विक्रम सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया, "नरसिंहपुर क्षेत्र में जलभराव एक बड़ी चुनौती है। हमने तुरंत 10 हाई-पावर पंपसेट सक्रिय कर दिए हैं और अतिरिक्त पंपों की भी व्यवस्था की जा रही है। हमारा पहला लक्ष्य सर्विस लेन से पानी निकालकर एक्सप्रेसवे पर यातायात को सुचारू बनाना है।"

जीएमडीए की टीमें जेसीबी मशीनों की मदद से आसपास की नालियों और ड्रेनेज चैनलों में आई रुकावटों को भी दूर करने में जुटी हैं, ताकि पानी की निकासी तेजी से हो सके। ट्रैफिक पुलिस के जवानों को भी यातायात प्रबंधन के लिए तैनात किया गया है, जो वाहनों को मुख्य कैरिजवे की ओर डायवर्ट कर रहे हैं।