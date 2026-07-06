Delhi Weather Update : दिल्ली-NCR में आज फिर जोरदार बारिश का येलो अलर्ट, कल छतरपुर में झूमके बरसे बदरा
Delhi Weather Update : दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में कल बादल खूब झूम कर बरसे। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी तेज बारिश की चेतावनी वाला येलो अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को मॉनसून के और सक्रिय होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने तेज बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।विभाग के अनुसार, सुबह से दोपहर के बीच अधिकांश इलाकों में मध्यम, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। शाम या रात में भी हल्की से मध्यम बारिश का एक और दौर आ सकता है। रविवार को भी दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। सबसे अधिक 48.5 मिमी बारिश छतरपुर में दर्ज की गई, जो इस मॉनसून सीजन में किसी एक क्षेत्र में अब तक की सबसे अधिक वर्षा है। सोमवार को बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी।
जरा बारिश में लबालब हुईं सड़कें, कॉलोनियों में घुसा पानी
दिल्ली में रविवार को दिनभर आसमान में बादल छाए रहे। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर सुबह से लेकर दोपहर व शाम को बारिश हुई। बारिश ने बीते कई दिनों से उमस और गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत दी पर विभिन्न स्थानों पर जलभराव की समस्या के कारण परेशानी भी उठानी पड़ी।
राजधानी में दोपहर के समय कई इलाकों में अच्छी बारिश के बाद लोगों ने जलभराव की शिकायतें कीं। इसमें दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में, उत्तर पश्चिमी दिल्ली के किराड़ी में, मध्य दिल्ली के पीतमपुरा के कुछ ब्लॉक में व पूर्वी दिल्ली के कुछ स्थानों पर लोगों को जलभराव से जूझना पड़ा। लोगों ने आरोप लगाया कि दिल्ली में अब बारिश का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी नालों की सफाई का कार्य अब भी पूरा नहीं हुआ है।
इस संबंध में निगम अधिकारियों ने बताया कि सभी संवेदनशील जलभराव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त टीमें व पंपों की व्यवस्था की गई है। निगम के समक्ष जलभराव व इससे संबंधित शिकायत आने पर उनका त्वरित समाधान किए जाने के आदेश दिए गए हैं।
ज्यादा बारिश से नालियां ओवरफ्लो
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के छतरपुर में सबसे ज्यादा 48.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इस कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया। नाले और नालियों की सफाई को लेकर किए तमाम दावे फेल हो गए। दोपहर में शुरू हुई तेज बारिश के कारण छतरपुर मंदिर की मुख्य सड़क पर जलभराव हो गया। इस कारण मंदिर से लेकर सतबड़ी तक वाहन रेंगते रहे। गंदा पानी मार्ग पर आ जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां मुख्य सड़क के अलावा कॉलोनियों के अंदर भी पानी भर गया। राजपुर खुर्द, सतबड़ी, छतरपुर एक्सटेंशन जैसी कॉलोनियों में नालियां ओवरफ्लो हो गईं जिस कारण लोगों के घरों के अंदर तक गंदा पानी भर गया। लोगों ने इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाले।
सोशल मीडिया पर साझा किए हाल
बारिश के बाद जलभराव को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया मंचों पर वीडियो और फोटो साझा किए। राजपुर खुर्द एक्सटेंशन के निवासी राकेश शर्मा ने एक्स पर जलभराव का वीडियो डालकर लिखा कि नालियां साफ करने के तमाम दावे फेल हो चुके हैं। गंदा पानी घर के अंदर तक घुस चुका है।
बाइक सवारों के चलते एनएच-48 पर लगा जाम
दिल्ली की सड़कों पर रविवार को बारिश ने यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर दिया। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर भीषण जाम लगा। सबसे गंभीर स्थिति एनएच-48 पर गुरुग्राम की ओर जाने वाले हिस्से में देखी गई। बारिश शुरू होते ही यूईआर-2 फ्लाईओवर के नीचे बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन चालकों ने अपनी बाइक और स्कूटर सड़क किनारे ही खड़े कर दिए, जिससे पूरा स्ट्रेच जाम हो गया। वहीं, पटपड़गंज स्थित मदर डेयरी रोड पर भी वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। हरि नगर रेड लाइट से दिल्ली हाट, जनकपुरी की ओर जाने वाले मार्ग पर भी जाम देखा गया। पीतमपुरा से पंजाबी बाग के बीच भी यातायात पूरी तरह ठप नजर आया। जनकपुरी पूर्व से तिलक नगर जाने वाले मार्ग पर भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी।
मौसम की मेहरबानी से राजधानी की हवा साफ
मौसम के अलग-अलग कारकों के चलते दिल्ली की हवा लगातार साफ-सुथरी बनी हुई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक रविवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। अगले दो दिनों के दौरान वायु गुणवत्ता के स्तर में और भी ज्यादा सुधार होने की संभावना है।
सबसे गर्म जुलाई का दिन
राजधानी दिल्ली में रविवार को पिछले दो वर्षों में जुलाई का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह सामान्य से दो डिग्री अधिक है। इससे पहले 11 जुलाई 2024 को तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।