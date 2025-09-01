Heavy rain lashes parts of many areas in Delhi-NCR orange alert issued दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी

दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में सोमवार सुबह भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, मौसम विभाग ने बताया कि क्षेत्र के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 08:44 AM
दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में सोमवार सुबह भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, मौसम विभाग ने बताया कि क्षेत्र के अन्य हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों के लिए मंगलवार के लिए भी हल्की बारिश की चेतावनी जारी की जा गई है। हाल ही में जारी की गई बारिश की यह चेतावनी 31 अगस्त को गाजियाबाद में बारिश के लिए रेड अलर्ट और नोएडा में ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के एक दिन बाद आई है। इस बीच, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और आज सुबह से ही नदी में उफान साफ ​​दिखाई दे रहा है।

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ दिन पहले भी नदी का जलस्तर 205.33 मीटर के खतरे के स्तर को पार कर गया था। इसके अभी और बढ़ने का अनुमान है। बाढ़ कंट्रोल रूम के एक अधिकारी ने कहा, "हम बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं, जो आधी रात के बाद भी जारी रहने की उम्मीद है। पैदल और नावों के जरिए भी लाउडस्पीकर से घोषणाएं की जा रही हैं।"

दिल्ली-एनसीआर के लिए अगस्त महीना अपेक्षाकृत ठंडा रहा और पूरे महीने बारिश होती रही।

दिल्ली में अगस्त महीने में करीब 400.1 मिमी दर्ज की गई, जो औसत बारिश 233.1 मिमी से 72% अधिक है। पहले बताया गया था कि अगस्त शहर के लिए 13 सालों में सबसे ठंडा महीना हो सकता है।

आईएमडी ने पहले कहा था कि सितंबर में भी इसी तरह की बारिश का अनुमान है। पिछले रुझानों के अनुसार, सितंबर में आमतौर पर 123.5 मिमी बारिश होती है, लेकिन पिछले साल 200 मिमी बारिश का एक बड़ा अपवाद देखा गया था। इस साल अतिरिक्त वर्षा के कारण दिल्ली की वार्षिक वर्षा 1,000 मिमी के आंकड़े को पार कर सकती है।