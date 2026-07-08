दिल्ली-NCR में भारी बारिश, पानी में डूबी सड़कें; गुरुग्राम में लगातार दूसरे दिन कई किमी लंबा जाम, प्रशासन ने की यह अपील
यातायात को सुचारु बनाए रखने और जाम कम करने के लिए प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, जबकि नगर निकायों की टीमें जलभराव वाले इलाकों से पानी निकालने में जुटी रहीं। प्रशासन ने यात्रियों को जलभराव वाले रास्तों पर नहीं जाने, वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है।
गुरुग्राम में हुई बारिश के बाद लगातार दूसरे दिन काफी लंबा जाम देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले मंगलवार रात को शहर में लगे करीब 10 किलोमीटर लंबे जाम के बाद अगले दिन बुधवार रात को एकबार फिर शहर में करीब इतना ही लंबा जाम देखने को मिला। दरअसल शहर में पिछले 33 घंटों में 115 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे कि शहर के कई हिस्सों में जलजमाव हो गया और भारी ट्रैफिक जाम लग गया। इस दौरान शहर में सड़कें धंसने और जलजमाव की समस्या भी देखी गई, जिससे आने-जाने वालों की परेशानी और बढ़ गई।
बुधवार को दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण जलजमाव और ट्रैफिक जाम से दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर आने-जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान गुरुग्राम में हुई भारी बारिश के बीच सेक्टर 10 के कई इलाकों में भारी जलभराव देखा गया। हालात सामान्य करने के लिए अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं। गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण सड़कों और एक्सप्रेसवे पर जाम लगने से 'वर्क फ्रॉम होम' की सलाह जारी की गई है।
प्रशासन ने की WFH की अपील
भारी बारिश के बीच, गुरुग्राम पुलिस ने बुधवार को कॉर्पोरेट कंपनियों से कर्मचारियों को घर से काम करने (WFH) की अनुमति देने का आग्रह किया। गुरुग्राम पुलिस ने X पर एक पोस्ट में कहा, 'जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनावश्यक ट्रैफिक कम करने के लिए हम कॉर्पोरेट सेक्टर और प्राइवेट संस्थानों से पुरजोर आग्रह करते हैं कि वे अपने कर्मचारियों को अगले कुछ दिनों तक घर से काम करने की अनुमति दें।'
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर धंसी सड़क
पुलिस ने यात्रियों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि भारी बारिश के कारण नरसिंहपुर के पास दिल्ली-जयपुर हाईवे (NH-48) की मुख्य सड़क धंस गई, जिससे दो लेन बंद करने पड़े। इस बीच, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने भारी बारिश के बीच दिल्ली और गुरुग्राम में मध्यम बारिश के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली के इन इलाकों में हुआ जलभराव
बुधवार को हुई बारिश के कारण सदर बाजार, नसीरपुर, ग्रेटर कैलाश, बदरपुर, तेलीवाड़ा, महावीर बाजार, स्वरूप नगर और कुशक रोड समेत शहर के कई इलाकों में जलजमाव हो गया। कुछ स्थानों पर पैदल चलने वालों को घुटने तक भरे पानी से होकर गुजरते देखा गया।
लोगों ने ली मेट्रो कॉरिडोर के नीचे शरण
रोहतक रोड पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं, जहां पंजाबी बाग और शादीपुर के बीच यातायात कई घंटों तक लगभग ठप रहा। स्थिति तब और बिगड़ गई जब कई दोपहिया वाहन चालकों ने बारिश से बचने के लिए 'एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर' के नीचे शरण ली, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो गई।
ITO चौराहे पर भी बाधित रहा यातायात
इस दौरान आईटीओ चौराहे पर भी यातायात बाधित रहा। रिंग रोड, आउटर रिंग रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर, विशेष रूप से धौला कुआं, महिपालपुर और रजोकरी के पास, कम दृश्यता और जलजमाव के कारण यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ा।
मथुरा रोड पर आश्रम के पास, दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, जखीरा फ्लाईओवर, मोती नगर, पटेल नगर, नारायणा, एम्स, साउथ एक्सटेंशन, लाजपत नगर, मूलचंद, आजादपुर, मुकरबा चौक और दिल्ली-नोएडा लिंक रोड के हिस्सों पर भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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