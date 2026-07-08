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दिल्ली-NCR में भारी बारिश, पानी में डूबी सड़कें; गुरुग्राम में लगातार दूसरे दिन कई किमी लंबा जाम, प्रशासन ने की यह अपील

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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यातायात को सुचारु बनाए रखने और जाम कम करने के लिए प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, जबकि नगर निकायों की टीमें जलभराव वाले इलाकों से पानी निकालने में जुटी रहीं। प्रशासन ने यात्रियों को जलभराव वाले रास्तों पर नहीं जाने, वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है।

दिल्ली-NCR में भारी बारिश, पानी में डूबी सड़कें; गुरुग्राम में लगातार दूसरे दिन कई किमी लंबा जाम, प्रशासन ने की यह अपील

गुरुग्राम में हुई बारिश के बाद लगातार दूसरे दिन काफी लंबा जाम देखने को मिल रहा है। एक दिन पहले मंगलवार रात को शहर में लगे करीब 10 किलोमीटर लंबे जाम के बाद अगले दिन बुधवार रात को एकबार फिर शहर में करीब इतना ही लंबा जाम देखने को मिला। दरअसल शहर में पिछले 33 घंटों में 115 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे कि शहर के कई हिस्सों में जलजमाव हो गया और भारी ट्रैफिक जाम लग गया। इस दौरान शहर में सड़कें धंसने और जलजमाव की समस्या भी देखी गई, जिससे आने-जाने वालों की परेशानी और बढ़ गई।

बुधवार को दिल्ली-NCR के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण जलजमाव और ट्रैफिक जाम से दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर आने-जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान गुरुग्राम में हुई भारी बारिश के बीच सेक्टर 10 के कई इलाकों में भारी जलभराव देखा गया। हालात सामान्य करने के लिए अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं। गुरुग्राम में भारी बारिश के कारण सड़कों और एक्सप्रेसवे पर जाम लगने से 'वर्क फ्रॉम होम' की सलाह जारी की गई है।

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प्रशासन ने की WFH की अपील

भारी बारिश के बीच, गुरुग्राम पुलिस ने बुधवार को कॉर्पोरेट कंपनियों से कर्मचारियों को घर से काम करने (WFH) की अनुमति देने का आग्रह किया। गुरुग्राम पुलिस ने X पर एक पोस्ट में कहा, 'जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अनावश्यक ट्रैफिक कम करने के लिए हम कॉर्पोरेट सेक्टर और प्राइवेट संस्थानों से पुरजोर आग्रह करते हैं कि वे अपने कर्मचारियों को अगले कुछ दिनों तक घर से काम करने की अनुमति दें।'

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर धंसी सड़क

पुलिस ने यात्रियों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि भारी बारिश के कारण नरसिंहपुर के पास दिल्ली-जयपुर हाईवे (NH-48) की मुख्य सड़क धंस गई, जिससे दो लेन बंद करने पड़े। इस बीच, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने भारी बारिश के बीच दिल्ली और गुरुग्राम में मध्यम बारिश के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया है।

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दिल्ली के इन इलाकों में हुआ जलभराव

बुधवार को हुई बारिश के कारण सदर बाजार, नसीरपुर, ग्रेटर कैलाश, बदरपुर, तेलीवाड़ा, महावीर बाजार, स्वरूप नगर और कुशक रोड समेत शहर के कई इलाकों में जलजमाव हो गया। कुछ स्थानों पर पैदल चलने वालों को घुटने तक भरे पानी से होकर गुजरते देखा गया।

लोगों ने ली मेट्रो कॉरिडोर के नीचे शरण

रोहतक रोड पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं, जहां पंजाबी बाग और शादीपुर के बीच यातायात कई घंटों तक लगभग ठप रहा। स्थिति तब और बिगड़ गई जब कई दोपहिया वाहन चालकों ने बारिश से बचने के लिए 'एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर' के नीचे शरण ली, जिससे जाम की स्थिति पैदा हो गई।

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ITO चौराहे पर भी बाधित रहा यातायात

इस दौरान आईटीओ चौराहे पर भी यातायात बाधित रहा। रिंग रोड, आउटर रिंग रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर, विशेष रूप से धौला कुआं, महिपालपुर और रजोकरी के पास, कम दृश्यता और जलजमाव के कारण यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ा।

मथुरा रोड पर आश्रम के पास, दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, जखीरा फ्लाईओवर, मोती नगर, पटेल नगर, नारायणा, एम्स, साउथ एक्सटेंशन, लाजपत नगर, मूलचंद, आजादपुर, मुकरबा चौक और दिल्ली-नोएडा लिंक रोड के हिस्सों पर भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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