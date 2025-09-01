फरीदाबाद में बारिश से चक्का जाम, जलभराव के बीच रेंगती नजर आईं गाड़ियां; ओल्ड अंडरपास बंद

स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में सप्ताह के पहले कामकाजी दिन सोमवार शाम से शुरू झमाझम बारिश से लोग परेशान रहे। उन्हें हाईवे समेत अधिकांश अंदरूनी सड़कों पर भारी जाम का सामना करना पड़ा। हाईवे के बाटा चौराहा, सेक्टर-12 मोड़, सेक्टर-नौ मोड़, अजरौंदा, बड़खल आदि स्थानों पर घंटों जाम का सामना करना पड़ा।

स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में सप्ताह के पहले कामकाजी दिन सोमवार शाम से शुरू झमाझम बारिश से लोग परेशान रहे। उन्हें हाईवे समेत अधिकांश अंदरूनी सड़कों पर जाम का सामना करना पड़ा। हाईवे के बाटा चौराहा, सेक्टर-12 मोड़, सेक्टर-नौ मोड़, अजरौंदा, बड़खल आदि स्थानों पर घंटों जाम का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस यातायात को सुगम बनाने में जुटे रहे।

स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। यहां स्थित करीब 30 हजार छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों में करीब आठ लाख कामगार काम करते हैं। इसके अलावा शहर में एक सौ से अधिक सरकारी-गैर सरकारी कार्यालयों में भी 50 हजार से अधिक लोग काम करते हैं।

सोमवार को सप्ताह का पहला कामकाजी दिन होने के चलते अधिकांश औद्योगिक इकाई के अलावा कार्यालय आदि खुले थे। शाम के समय अधिकांश में छुट्टी होने के बाद वैसे ही शहर के 50 से अधिक छोटे-बड़े मार्ग पर वाहनों का दबाव था। लेकिन शाम के समय तेज बारिश के शुरू होने से इनकी परेशानी दोगुनी हो गई। उन्हें जगह-जगह जाम का सामना करना पड़ा।

पिछले साल के मुकाबले 85 फीसदी कम हुई बारिश स्मार्ट सिटी में पिछले साल के मुकाबले साल-2025 के अगस्त माह में अबतक 85 फीसदी कम बारिश हुई। अगस्त माह में करीब 280 एमएम बारिश में ही शहर की सड़कें दरिया बनी रही। सोमवार शाम को भी शहर के अधिकांश इलाकों में हालात ऐसे ही थे। सेामवार शाम कुछ देर में शहर में करीब 21 एमएम तक हुई बारिश से जगह-जगह जलभराव की स्थिति बन गई। लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर रहे। वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ा।

इन सड़कों पर जलभराव से दिक्कत सोमवार शाम हुई बारिश के चलते दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे के बल्लभगढ़, मुजेसर मोड़, ओल्ड फरीदाबाद आदि क्षेत्रों में सड़क पर जलभराव रहा। इसके अलावा पल्ला-इस्माइलपुर मार्ग, सेक्टर-21सी स्मार्ट रोड, रेलवे रोड, जवाहर कॉलोनी, सरूरपुर आदि अंदरूनी क्षेत्रों में सड़क पर जलभराव रहने से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

ओल्ड अंडरपास किया गया बंद बारिश के चलते सोमवार शाम को ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास को बंद कर दिया गया। इससे एसजीएम नगर, एनआईटी पांच,चार, गांधी कॉलोनी आदि क्षेत्र में रह रहे लोगों को दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे तक पहुंचने में करीब दो से तीन किलोमीटर की अतरिक्त दूरी तय करनी पड़ी। उन्हें नीलम-अजरौंदा रेलवे ओवर ब्रिज या बड़खल रेलवे ओवर ब्रिज होकर हाईवे तक आवागमन करना पड़ा। ऐसे में अजरौंदा में वाहनों का दबाव बढ़ने से भी जाम लगा रहा।